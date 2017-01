PYRENE: un robot humanoïde nouvelle génération

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)

robot (Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) accomplissant automatiquement soit des tâches qui sont généralement dangereuses, pénibles, répétitives ou...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique,...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)



Le robot PYRENE.

© LAAS-CNRS

algorithmique (L'algorithmique est l’ensemble des règles et des techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d'algorithmes, c'est à dire de processus systématiques de résolution, par le calcul, d'un...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de courbure. On peut aussi la décrire comme l'enveloppe de la...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre une...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

marche (La marche (le pléonasme marche à pied est également souvent utilisé) est un mode de locomotion naturel. Il consiste en un déplacement en appui alternatif sur les jambes, en position debout...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

programmation (La programmation dans le domaine informatique est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. C'est une étape...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des actions entreprises, par une plus grande...)

Homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est appelé un garçon,...)

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

PYRENE, la nouvelle recrue du Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS) du CNRS, est un robot humanoïde conçu pour mieux interagir avec son environnement et effectuer des tâches qui nécessitent une certaine force physique. Ses impressionnantes capacités en termes de calcul, d'actionnement et de perception lui permettront d'exécuterunde tâches qui n'étaient pas réalisables avec la génération précédente de robots humanoïdes. Fabriqué par la société espagnole PAL Robotics pour le LAAS-CNRS, ce nouveaudispose d'une électronique puissante et ded'efforts au niveau de ses articulations. Il sera présenté à la communautéle 9 février 2017 au LAAS-CNRS à Toulouse.Depuis dix ans, l'par l'équipe Gepetto du LAAS-CNRS a permis de démontrer les capacités locomotrices des robots humanoïdes. Le défi est aujourd'hui de générer des mouvements plus dynamiques et plus puissants afin de pouvoir mieux interagir avec l'. Les technologies ayant évolué, il était vital de pouvoir travailler sur une nouvelle plateforme capable d'ouvrir un nouveau chapitre de la robotique humanoïde, comme l'a été le robot HRP-2 en sonActuellement, le robot est capable d'effectuer des mouvements de base incluant la. D'ici quelques, lorsque lasera plus avancée, la plateforme PYRENE permettra de réaliser des tâches complexes telles que la locomotion sur des terrains accidentés, et plus seulement sur des sols plats, ou l'en toute sécurité avec les êtres humains. Des tâches nécessitant une forte, comme le port de lourdes charges à bout de bras, pourront également être réalisées, ce que les plateformes existantes ne peuvent effectuer à l'actuelle.PYRENE est unessentiel pour contribuer à l'étude du mouvement du corps anthropomorphe, dans le but d'aider l'dans l'exécution de tâches difficiles dans des contextes divers. Il a été fabriqué par la société espagnole PAL Robotics, suite à un appel d'offres lancé par le LAAS-CNRS. Le nom PYRENE est inspiré de la mythologie et se réfère à lade montagnes qui sépare les deux partenaires. Il a bénéficié de plusieurs financements, tels que leEuropéen "FP7 Koroibot", l'ERC Advanced Grant "Actanthrope" et le projet ANR "Entracte".