» La nouvelle plate-forme SmallGEO à atteint son orbite

Le satellite Hispasat 36W-1, qui utilise la plate-forme SmallGEO, a quitté le 28 janvier 2017 à 01h03 TU le port spatial de l'à Kourou (Guyane française) à bord d'unSmallGEO est la solution proposée par l'Europe pour répondre à la demande de plates-formes de télécommunications plus flexibles et polyvalentes. C'est la première fois que le fabricant allemand de satellites OHB System AG est maître d'œuvre d'une mission de. Quant à la, il s'agit du premier partenariat entre l'ESA et l'espagnol Hispasat.Le, d'unede trois tonnes, a été placé par Soyouz en29après le. Ce sont désormais ses propres propulseurs qui l'amèneront dans les prochaines semaines à sa destination finale, l', à unede 36 000 km dans le plan de l'Équateur. Posté à 36 degrésau-dessus de l', il mettra 24à faire le tour de laet apparaîtra ainsi fixe par rapport à un observateur au sol.OHB vérifiera l'état et les performances du satellite afin de s'assurer que ses technologies très sensibles n'ont pas souffert de la violence du lancement.Après avoir constaté quefonctionne, OHB transmettra à Hispasat ledu satellite qui commencera à fournir des services large bande à l'Europe, à l'duet aux Iles Canaries."Le lancement de cette première plate-forme SmallGEO représente une nouvelle réussite majeure du Programme dede pointe sur les systèmes de télécommunications, ARTES, dont le but est de favoriser, via l'innovation, la compétitivité de l'industrie des États membres qui y participent", explique Magali Vaissière, Directeur des Télécommunications et Applications intégrées à l'ESA."SmallGEO fait partie des travaux que nous menons en continu pour renforcer la position de l'industrie européenne et canadienne sur le marchédes télécommunications, en élargissant la gamme de produits actuellement disponibles."Le prochain satellite à utiliser SmallGEO sera EDRS-C, deuxième nœud du Système européen de satellites de relais de(EDRS)."Carlos Espinós Gómez, Directeur général d'Hispasat, précise que ce nouveau satellite représente une avancée décisive dans sad'innovation."Hispasat 36W-1 n'est pas juste la première mission de la nouvelle plate-forme SmallGEO ; il comporte également uneutile régénérative de pointe qui améliorera la flexibilité du satellite et la qualité dugrâce à sonreconfigurable et à sonembarqué. Nos clients bénéficieront par conséquent de meilleurs services de télécommunications."Nous sommes tout à fait satisfaits de notre collaboration avec l'ESA qui nous a permis de participer à untechnologique majeur, auquel nous avons pu contribuer de façon significative grâce à notre savoir-faire et à notre expérience du secteur spatial".Marco Fuchs, Directeur général d'OHB System AG, ajoute: "Ce lancement constitue une étape majeure dans l'histoire d'OHB. Hispasat 36W-1 démontre que le concept de plate-forme modulaire et flexible SmallGEO créé par OHB répond aux besoins du marché."SmallGEO doit être l'une des pierres angulaires des futures activités européennes sur le marché des satellites géostationnaires de trois tonnes."Pour OHB, Hispasat 36W-1 est le premier projet de grande ampleur qui fait partie des missions de prochaine génération utilisant la plate-forme SmallGEO: elle sera utilisée pour la mission Electra àentièrement électrique, véritable révolution dans lasatellitaire."