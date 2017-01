Un fil électrique moléculaire pour l'électronique organique ?

Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Des chercheurs de l'Institut Charles Sadron (CNRS) et du laboratoire "Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'et la" (CEA/CNRS/Université Grenoble Alpes) sont en effet pour la première fois parvenus à envelopper desd'un polymère, le P3BT(*), avec des nanotubes isolants obtenus par auto-assemblage(**).Ils ont montré que l'enveloppement s'opérait via un processus de germination hétérogène: les fibrilles de P3BT agissent comme des germes hétérogènes pour déclencher la croissance des nanotubes à leur, menant à l'enveloppe. Des expériences de C-AFM (Conducting AtomicMicroscopy) et dede neutrons aux petits angles sur des fibrilles polymère/isolant ont confirmé expérimentalement cet, montrant qu'il était nécessaire de traverser d'abord une couche isolante avant de rentrer en contact avec le polymère semi-conducteur. Une première étape vers des fils électriques moléculaires en électroniqueCe travail est publié dans la revue Advanced Electronic Materials.Gijo Raj, Athmane Boulaoued, Johann Lacava, Laure Biniek, Philippe J. Mésini, Martin Brinkmann, Jérôme Faure-Vincent & Jean-Michel GuenetInsulated Molecular Wires: Sheathing Semiconducting Polymers with Organic Nanotubes through Heterogeneous NucleationAdvanced Electronic Materials 12 décembre 2017, 3, 1600370- Jean-Michel Guenet,Charles Sadron – Strasbourg- Jérome Faure-Vincent, Laboratoire "Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'énergie et la santé" - Grenoble