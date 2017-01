Des habitations intelligentes qui reconnaissent la parole



Dans la course au "smart everything", les habitations semblent susciter de plus en plus d'intérêt d'en année. Levocal est une des fonctionnalités dans lesquelles les sociétés du secteur des hautes technologies sont disposées à investir et (bien que les solutions technologiques en soient encore à leurs balbutiements) unfinancé par l'UE a pour objectif de leur en mettre plein laen allant encore plus loin: le contrôle vocal enrichi par une capacité de reconnaissancede la"Cetteétait impressionnante", affirme Alina Suhetzki. Un an et demi à peine après le lancement du projet, la responsable de ce projet de la CE a pu tester laet observer son potentiel lors d'une rencontre d'évaluation à mi-parcours du projet qui a lieu à Héraklion, en Grèce, mi-janvier. À l'aide de commandes vocales en anglais, elle a pu allumer et éteindre les lumières sans aucun retard d'exécution.Cette démonstration constituait une grande avancée pour les chercheurs de LISTEN, dont l'ambition principale est de concevoir et d'implémenter unmatériel etoffrant un accès vocal mains-libres performant aux applications informatiques des habitations intelligentes. Cet environnement combine un système dede la parole sous la forme d'undeacoustiques sans fil (WASN) et un système de reconnaissance automatique de la parole.À l'actuelle, le système reconnaît quatre langues (anglais, français, italien et grec), permet aux utilisateurs d'allumer et d'éteindre divers appareils intelligents, mais aussi d'effectuer des opérations courantes comme lasur le web, lad'e-mail, l'accès aux réseaux sociaux, etc.cela sans casque et sans avoirde parler près d'unLISTEN rassemble la fondation de recherche FORTH, RWTH d'Aix-la-Chapelle, le Laboratoire européen des(EML) et la sociétéde messages vocaux et d'imprimerie Cedat85. Les quatre partenaires visent certes à combler le fossé entre les capteurs acoustiques et les communautés de recherche sur la reconnaissance automatique de la parole, mais également à repousser les limites techniques actuelles.Récemment, les chercheurs des partenaires du projet FORTH et RWTH d'Aix-la-Chapelle se sont illustrés à l'occasion du 4e défi CHIME sur laet la reconnaissance de la parole. La technologie LISTEN est arrivée enposition dans les trois catégories du défi, en utilisant 1, 2 ou 6 microphones respectivement pour capter les signaux de la parole. Le défi a accueilli au15 participants."Nous sommes très fiers de ces résultats qui montrent clairement la qualité de notre équipe, et le potentiel de LISTEN à développer une recherche innovante et à attirer l'attention de la communauté de la recherche", a affirmé le professeur Athanasios Mouchtaris, coordinateur du projet LISTEN etaffilié à FORTH, après le défi.Pour plus d'informations, voir: projet LISTEN