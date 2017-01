Le cannabis, une menace pour la santé respiratoire ?

plante (Les plantes (Plantae Haeckel, 1866) sont des êtres pluricellulaires à la base de la chaîne alimentaire. Elles forment l'une des subdivisions (ou règne) des Eucaryotes. Elles sont, avec les autres...)

douleur (La douleur est la sensation ressentie par un organisme dont le système nerveux détecte un stimulus nociceptif. Habituellement, elle correspond à un signal d'alarme de...)

inflammation (Une inflammation est une réaction de défense immunitaire stéréotypée du corps à une agression : infection, brûlure,...)

anxiété (L'anxiété est pour la psychiatrie phénoménologique biologique et comportementale, un état d'alerte, de tension psychologique et somatique, en rapport avec un sentiment désagréable de peurs,...)

fumée (La fumée, parfois appelée boucane en Amérique du Nord, est un nuage de particules solides émis par un feu ou un échauffement mécanique. Ces particules sont principalement de la suie...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

organe (Un organe est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. Certains organes assurent simultanément plusieurs fonctions, mais dans ce cas, une fonction est...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

cardiologie (La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie le cœur et ses maladies. Le médecin qui s’en occupe s’appelle le cardiologue. Par extension, il s’intéresse également aux...)

pneumologie (En médecine, la pneumologie est la branche qui s'occupe de maladies des poumons et du tractus respiratoire. Elle est, en général, considérée...)

automne (L'automne est l'une des quatre saisons des zones tempérées. Elle se place entre l'été et l'hiver.)

ammoniac (L’ammoniac est un composé chimique, de formule NH3 (groupe générique des nitrures d'hydrogène). C'est une molécule pyramidale à base trigonale : l'atome d'azote (N) est au sommet et les trois...)

cyanure (Les cyanures sont les composés de l'anion CN-, formé d'un atome de carbone lié par une liaison triple à un atome d'azote. L'ion CN- est la base conjuguée de l'acide cyanhydrique.)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde...)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote...)

régule (Les régules sont des alliages d'étain ou de plomb et d'antimoine.)

stress (Le stress (« contrainte » en anglais), ou syndrome général d'adaptation, est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis...)

faim (La faim désigne la sensation, apparaissant après un certain temps sans manger, qui pousse un être vivant à rechercher de la nourriture.)

sommeil (Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience (mais sans perte de la réception sensitive) du monde extérieur, accompagnée...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir d'une information.)

activation (Activation peut faire référence à :)

vulnérabilité (En gestion des risques, la vulnérabilité d'une organisation ou d'une zone géographique est le point faible de cette organisation pouvant...)

système immunitaire (Le système immunitaire d'un organisme est un ensemble coordonné d'éléments de reconnaissance et de défense qui discrimine le « soi » du « non-soi ». Ce qui est reconnu...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de...)

corps humain (Le corps humain est la structure physique d'une personne.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

La fumée de cannabis cause certaines lésions pulmonaires ainsi qu'une désorganisation tissulaire qu'on n'observe pas chez les personnes qui fument uniquement du tabac.Les discussions entourant la légalisation de la marijuana au Canada ont fait largement état des effets positifs de cettepour soulager la, réduire l'et calmer l', mais elles ont négligé un fait important: le poumon n'est pas conçu pour affronter des fumées complexes comme celle du cannabis. "Les effets de lade cannabis sur larespiratoire devraient faire partie des discussions étant donné que c'est sous cette forme que cette plante est le plus souvent consommée et que le poumon est l'qui y est le plus directement exposé", signale le professeur Nicolas Flamand, de la Faculté deet du Centre dede l'universitaire deet dede Québec-Université Laval.Le professeur Flamand et ses collaborateurs, Caroline Turcotte, Marie-Renée Blanchet et Michel Laviolette, ont publié cet, dans la revue, une étude qui passe en revue les recherches menées au cours des quatre dernières décennies au sujet des effets du cannabis sur la structure et les fonctions des poumons. Cet exercice leur a permis de réaliser qu'il n'existe pas d'étude parfaite sur la question et que, dans les conditions actuelles, les problèmes méthodologiques sont nombreux et difficiles à contourner. "Les consommateurs de cannabis sont souvent des fumeurs de tabac ou d'autres drogues et il est difficile de départager les effets de chaque produit sur les poumons, souligne le professeur Flamand. Par ailleurs, il est difficile de comparer les études étant donné qu'on ne dispose pas d'information sur la qualité du cannabis consommé, notamment sur sa concentration en composés actifs appelés cannabinoïdes."Néanmoins, les autopsies et les biopsies pratiquées sur des fumeurs de cannabis suggèrent qu'une exposition chronique à la fumée de cette plante cause certaines lésions pulmonaires ainsi qu'une désorganisation tissulaire qui n'est pas observée chez les personnes qui fument uniquement du tabac. Soulignons que la fumée du cannabis contient jusqu'à 20 fois plus d'et de 3 à 5 fois plus ded'et d'd'que la fumée du tabac.Par ailleurs, la consommation de cannabis pourrait perturber le fonctionnement normal des poumons en interférant avec le système endocannabinoïde de notre organisme. Ce système de signalisation chimiquedes fonctions aussi diverses que le, la, le, la, la douleur, l'immunité, l'inflammation ou l'humeur. Il repose sur des récepteurs présents dans la membrane de cellules qui, en s'associant à des endocannabinoïdes produits par l'organisme ou à des cannabinoïdes produits par les plantes, enclenchent une cascade de réactions cellulaires."La plupart des cellules des bronches et des poumons possèdent des récepteurs de cannabinoïdes auxquels pourraient s'associer les cannabinoïdes contenus dans la marijuana, avance le professeur Flamand. Le résultat pourrait être positif étant donné que l'du système endocannabinoïde peut réduire l'inflammation et la douleur. Par contre, si la réponse inflammatoire est trop atténuée, il pourrait en résulter uneaux infections respiratoires, notamment chez les individus ayant undéficient."Il y a présentement plus de questions que de réponses au sujet des effets des phytocannabinoïdes sur le poumon et les maladies pulmonaires, mais cela ne devrait pas empêcher la légalisation du cannabis, soutient le. "Je pense même qu'en légalisant ce produit, le gouvernement facilitera la réalisation d'études scientifiques rigoureuses grâce auxquelles nous pourrons mieux comprendre comment les cannabinoïdes agissent dans le. Les connaissances qui en découleront devraient nous permettre de mieux profiter des bénéfices qu'ils peuvent nous procureren limitant leurs effets négatifs."