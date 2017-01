La cartographie bathymétrique

Le fond de la Méditerranée chahuté par la tectonique au sud de l'Italie



Compilation bathymétrique de la mer Ionienne réalisée à l'aide des données des campagnes océanographiques 2011 - 2015 et des données bathymétriques existantes. Le relief à terre provient des données NASA SRTM.

Profil sismique réflexion à haute résolution de la partie frontale du prisme d'accrétion calabrais.



Modèle cinématique simplifié montrant comment les avancées vers le sud-est (Le sud-est est la direction à mi-chemin entre les points cardinaux sud et est. Le sud-est est opposé au nord-ouest.) ouest (L’ouest est un point cardinal, opposé à l'est. C'est la direction vers laquelle se couche le Soleil à l'équinoxe, le couchant (ou ponant).)

Zoom sur la morpho-bathymétrie de la partie sud du prisme d'accrétion calabrais, affectée par une série de mini-failles ("slip-lines") décrochantes indiquant l'effet d'un poinçon (bloc rigide) qui se déplace vers le sud-est.

Les chercheurs d'une équipe internationale, issus notamment de plusieurs laboratoires français, ont utilisé lesd'une demi-douzaine de campagnes océanographiques françaises, allemandes et espagnoles pour compléter, à une résolution latérale de 60 m, labathymétrique de laoù se heurtent les plaques tectoniques africaine et eurasiatique. Cette nouvelle cartographie, qui présente une vision à une résolution inédite des processus tectoniques et des processus d'érosion et de sédimentation qui ont façonné les pentes continentales dude l'Italie et les grands fonds de la Méditerranée, révèle des réseaux de failles actives qui découpent le fond de laSi la majorité des zones dese caractérise par unesismique importante avec de puissants séismes chevauchants, expression de laet de la compression entre les plaques, ce genre de séisme n'a pas été observé au sud de l'Italie depuis que des stations sismiques y ont été installées (vers la fin du XIXe siècle).La question se pose donc de savoir si la subduction sous la Calabre est encore active. Certains pensent que cela pourrait être le cas, mais avec une grande période entre les séismes chevauchants (comme dans les zones des Cascades audes États-Unis ou de Nankai audu Japon).Afin de mieux comprendre la structure et l'évolution du prisme d'accrétion lié à la subduction sous la Calabre, une équipe internationale de chercheurs vient de compléter la cartographie bathymétrique de la partie de la Méditerranée centrale située en mer Ionienne au sud de l'Italie, où se heurtent les plaques tectoniques africaine et eurasiatique, à l'aide des données d'une demi-douzaine de campagnes océanographiques françaises, allemandes et espagnoles effectuées au cours des six derniers années.Cette nouvelle cartographie bathymétrique, dont la résolution latérale est de 60 m, montre des plis compressifs et des failles chevauchantes dans la partie externe du prisme d'accrétion qui témoignent d'une compressionactive, liée à la subduction.Selon les données de GPS à, il y a une convergence(3-5 mm/an) entre la Calabre et les régions adjacentes situées plus au sud, liée en grande partie au recul de la subduction vers le sud-est. En bordure ouest du prisme d'accrétion, la cartographie met en évidence un système de failles décrochantes dextres, présentant des indices de déformation récente. Une des découvertes les plus étonnantes est la présence d'unde "slip-lines" (mini-failles transpressives à faible rejet) qui découpent la partie extérieure du prisme (composé principalement d'évaporites messiniennes). La faille décrochante majeure au large de la marge est-sicilienne est liée à la bordure du panneau plongeant (slab) de la subduction ce qui facilite le fonctionnement de la subduction. Ces failles sont potentiellement à l'origine des séismes historiques importants qui ont frappé l'est de laau cours des derniers mille ans.La cartographie bathymétrique par sondeurmultifaisceaux est un des outils les plus puissants des géophysiciens marins pour explorer la partie immergée de notreet comprendre la formation du plancher océanique et sa déformation récente suite à l'activité tectonique. La morphologie des fonds océaniques conserve en effet, durant de longues périodes depuisqu'il y a très peu d'érosion (à la différence de laémergée de la Terre), lesdes processus qui s'y sont produits. En outre, lade ces données à des profils sismiques multitraces permet d'obtenir une vision 3-D du substratum de la mer.