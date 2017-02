Un scanner portable pour détecter la maladie

cancer de la peau (Le cancer de la peau ou cancer cutané est une tumeur maligne développée aux dépens des cellules de la peau. On distingue les épithéliomas...)



Illustration: projet FULLPHASE

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la fois les...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où...)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

chaleur (Dans le langage courant, les mots chaleur et température ont souvent un sens équivalent : Quelle chaleur !)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La...)

Trois cas d'usage

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

arthrite (L'arthrite (du grec arthron : articulation) est une inflammation aiguë ou chronique des articulations dont l'origine est rhumatismale ou infectieuse. Elle ne désigne pas la pathologie répertoriée sous le nom d'arthrose...)

foie (Le foie est un organe abdominal impair et asymétrique, logé chez l'homme dans l'hypocondre droit, la loge sous-phrénique droite, la partie supérieure du creux épigastrique puis atteint l'hyponcondre et qui...)

vitesse (On distingue :)

inflammation (Une inflammation est une réaction de défense immunitaire stéréotypée du corps à une agression : infection, brûlure, allergie…)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue aussi comme animal de compagnie ou de laboratoire, mais aussi...)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les domaines...)

Londres (Londres (en anglais : London - /?l?nd?n/) est la capitale ainsi que la plus grande ville d'Angleterre et du Royaume-Uni. Fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains, la ville est aujourd'hui devenue un centre culturel,...)

débit (Un débit permet de mesurer le flux d'une quantité relative à une unité de temps au travers d'une surface quelconque.)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

corps humain (Le corps humain est la structure physique d'une personne.)

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un...)

L'intégration de diodesà impulsion dans laà ultrasons. C'est ce qu'il a fallu à Pim van den Berg, candidat PhD de l'de Twente, pour pouvoir réunir les technologies d'ultrasons et de photo-acoustique en un seul appareil, portable et capable de voir sous laduPlus concrètement, une fois sur la peau du patient, l'appareil émet de courtes impulsions laser qui, lorsqu'elles touchent les vaisseaux sanguins ou autres tissus, génèrent de la. Cette lumière génère à son tour de laet une petite augmentation de la– on obtient alors unesonore que l'appareil peut détecter. Voilà pour ce qui est de la partie photo-acoustique.L'par ultrason, d'autre part, transmet le son dans le corps. Le son rebondit sur les obstacles qu'il rencontre, produisant des ondes qui peuvent également être détectées sur la peau du patient.Tandis que l'appareil ne peut aller au-delà des 15 millimètres de profondeur à l'actuelle, un nouveau projet européen prévoit déjà d'atteindre de plus grandes profondeurs. Les premières applications médicales sont attendues "à court-terme", affirme l'université.Lade Pim van den Berg - en partie financée par le projet FULLPHASE - s'est concentrée sur trois cas d'usage: la détection de l', la fibrose duchez les animaux de laboratoire, et la mesure de ladu sang.Dans la première série d'expériences, van den Berg a pu démontrer que son appareil était capable de diagnostiquer l'des articulations chez des patients atteints d'arthrite rhumatoïde. "Nous avons observé des doigts avec et sans inflammation à l'aide de ce dispositif", explique-t-il. "La différence est visible. Cette méthode montre les nombreux vaisseaux sanguins supplémentaires qui se forment dans la zone de l'inflammation." Si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier lede l'inflammation et non se contenter de détecter sa présence ou absence, il s'agit déjà d'un grand accomplissement pour les médecins qui doivent actuellement se reposer sur leur seule perception afin de diagnostiquer l'inflammation.Un autre résultat était la détection de la fibrose du foie chez des animaux de laboratoire. Les chercheurs utilisant actuellement lespour découvrir de nouveaux médicaments pour cette, l'utilisation du dispositif FULLPHASE devrait permettre de suivre l'évolution de la maladie et d'évaluer l'efficacité des médicaments sur de plus longues périodes, ce qui réduirait lede souris utilisées dans ces études.Enfin et surtout, laa été utilisée pour mesurer lesanguin. En coopération avec l'University College de, van den Berg a utilisé le dispositif pour définir lesanguin et l'utiliser pour quantifier le niveau de l'inflammation. "Le test a porté ses fruits", a-t-il affirmé. "Nous aimerions découvrir à quelle vitesse coule le sang, combien de vaisseaux sanguins se situent près de la zone d'inflammation et les niveaux d'et de nutriments. Ces informations nous en diront davantage sur l'inflammation." Les composants du sang et leur lien peuvent être mesurés grâce à ce système."Nous avons pu faire d'excellentes mesures en laboratoire. La prochaine étape consiste à vérifier si le dispositif est capable de faire les mêmes mesures sur le", conclut Pim van den Berg.Voir laPour plus d'informations, voir: projet FULLPHASE