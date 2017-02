Comment la nicotine agit sur le cerveau des schizophrènes



Illustration: Institut Pasteur

Activité neuronale dans le cortex préfrontal de contrôle (à gauche) et dans un cortex exprimant la mutation humaine CHRNA5 (à droite) © Institut Pasteur (L’Institut Pasteur est une fondation française privée à but non lucratif qui se consacre à l'étude de la biologie, des...) Activité neuronale dans le cortex préfrontal de contrôle (à gauche) et dans un cortex exprimant la mutation humaine CHRNA5 (à droite) ©

Référence Publication:

Plusieurs études rapportent la forte dépendance à la nicotine des patients schizophrènes. Les chercheurs de l'Institut Pasteur, du CNRS, de l'Inserm et de l'ENS sont parvenus à décrypter grâce à un modèle murin, le mode d'action de lasur les cellules dupréfrontal. Ils ont pu visualiser l'effet direct de la nicotine sur le rétablissement de l'normale des cellules nerveuses impliquées dans les troubles psychiatriques, comme la. Ces résultats sont parus dans, le 23 janvier 2017.Il a été constaté que les patients schizophrènes avaient fréquemment recours aucommepour compenser les déficits dus à leurou pour les soulager des lourds effets secondaires de leur traitement (léthargie, perte de,...). Le cortex préfrontal (région associée à la cognition: la prise de décision et lade travail) est une des zones altérées chez les patients présentant des troubles psychiatriques comme la schizophrénie, qui peuvent s'accompagner d'un tabagisme intensif. Dans unenon pathologique, l'activité du cortex préfrontal est modulée par des neurotransmetteurs (l'acétylcholine) via les récepteurs nicotiniques situés à lades cellules nerveuses.Récemment, la mutationCHRNA5, codant pour une sous-unité du récepteur nicotinique, a été identifiée comme étant associée aux troubles cognitifs des schizophrènes et à la dépendance au tabac.Dans cette étude, les chercheurs de l'unité de Neurobiologie intégrative des systèmes cholinergiques (Institut Pasteur / CNRS), dirigée par Uwe Maskos, en collaboration avec des chercheurs de l'ENS(3) et de l'Inserm(3), ont introduit lehumain CHRNA5 chez laafin de reproduire les déficits cérébraux caractéristiques de la schizophrénie, à savoir les troubles comportementaux lors des interactions sociales et des tâches sensorimotrices.Grâce à une technique d'et avec une nouvelle méthode d'analyse computationnelle, les chercheurs ont pu constater une activité diminuée des cellules du cortex préfrontal chez les individus portant la mutation CHRNA5. Ils sont parvenus à identifier précisément le type cellulaire dont l'activité était affectée par la mutation génétique. Il s'agit des interneurones (petits neurones qui établissent des connexions entre des réseaux de neurones)."Les travaux portant sur ce modèle de la maladie montrent également que lorsque nous administrons de la nicotine, celle-ci se fixe sur les récepteurs nicotiniques des interneurones, et influence l'activité des cellules pyramidales du cortex préfrontal qui retrouvent un état d'excitation normal" explique Fani Koukouli, première auteure de l'étude. La baisse d'activité mesurée chez ce modèle est semblable à celle observée chez les patients atteints de désordres psychiatriques, tels que la schizophrénie et l'"L'administration répétée de nicotine rétablissant une activité normale du cortex préfrontal laisse présager une possible ciblepour le traitement de la schizophrénie" déclare Uwe Maskos, principal auteur de l'étude. Lathérapeutique devra alors présenter la même forme que la nicotine sans en avoir les effets nocifs (dépendance,cellulaire,de l'activité cardio-vasculaire ...).Ces travaux sont soutenus par les institutions mentionnées ci-dessus, et bénéficient en outre de financements des Laboratoires d'excellence BIO-PSY et IEC, de l'Inca, de la région Ile-de-France (DIM/NeRF). Fani Koukouli a été doctorante audu "PasteurUniversity Doctoral Program (PPU)" et elle a reçu une bourse de la Fondation Stavros Niarchos (Grèce).Les récepteurs à acétylcholine, également appelés récepteurs nicotiniques, sont situés dans la membrane cellulaire et sont sensibles aux neurotransmetteurs. Ils agissent comme des pores deentre le milieu intérieur de la cellule et l'extérieur. Ces récepteurs sont impliqués dans diverses fonctions ducentral, en particulier dans ledes mouvements volontaires, la mémoire, l'attention, le, laou encore l'. 