Une nouvelle recrue pour le Corps des astronautes européens

Matthias Maurer, de nationalité allemande, a déjà commencé à suivre son entrainement au sein du Corps des astronautes européens de l'ESA.Matthias faisait partie des dix finalistes lors de la sélection des astronautes en 2009, et suit actuellement une formation initiale au Centre des Astronautes européens situé à Cologne (Allemagne).L'de l'ESAest actuellement à bord de la Station, et tous les membres de la sélection originale de 2009 ont maintenant effectué leur premier. La nomination de Matthias Maurer reflète la réussite de l'ESA audu programme de la, qui a permis de décrocher des opportunités de vol dans un futur proche. Après le processus de sélection en 2009, Matthias a été embauché par l'ESA commede soutien de l'équipage, un poste au sein duquel il a reçu une formation approfondie et cumulé une expérience importante dans les opérations de vol habités, ce qui lui a donné un avant-goût du travail d'astronaute. En tant qu'Eurocom, responsable des communications avec les astronautes pendant les vols, il a apporté son soutien à ses collègues dans l'espace.Matthias a fait l'expérience de lapendant des vols paraboliques en apportant son aide lors de la formation de sa collègue Samantha Cristoforetti, et a participé à l'entrainement souterrain CAVES de l'ESA. Durant l'été 2016, il a pris part au programme de laqui permet à des astronautes, des ingénieurs et des scientifiques de vivre et travailler sous l'dans la station deAquarius lors d'une simulation de vol spatial. Matthias est le septième membre de la classe 2009 des astronautes et à ce titre est chaleureusement accueilli par ses collègues. Matthias remarque, "Devenir un astronaute est le meilleur travail que je puisse imaginer. Je suis ravi de rejoindre la meilleure équipe européenne pour des missionsde la, de laet au-delà."Matthias est titulaire d'unenet génie desà l'issue d'un parcours enet en, et possède une solide connaissance médicale correspondant aux principaux domaines de recherches menées à bord de la Station spatiale.Il parle quatre langues et apprend le russe et le chinois. Il a travaillé comme ambulancier et a étudié la science et le génie des matériaux dans des universités en- dont en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Il a également effectué des stages en Argentine, Espagne et en Corée du; un véritable explorateur.Matthias ajoute: "Quand j'ai vu l'annonce de l'ESA pour le recrutement d'astronautes en 2008, j'ai su que ce serait l'alliance parfaite de mes ambitions: celle de voler, de mener des recherches et d'exploreren travaillant au sein d'une équipe internationale et multiculturelle, à l'avant-garde de la science et de la"La perspective de faire tout ceci en tant qu'ambassadeur de l'Europe dans l'espace était unesupplémentaire."Pendant ses années au Centre des Astronautes européens , Matthias a joué un rôleen coulisses des préparatifs à l', et a travaillé pour garantir aux étudiants et aux universités européennes un meilleur accès au Centre, développant de nouveaux partenariats et ouvrant plus grand les portes au public."Les vols spatiaux sont fascinants et source d'inspiration. Ils touchent toutes les générations etdepour l'innovation et les découvertes scientifiques. Je suis impatient de pouvoir partager ma passion, mes connaissances et mon expérience avec le plus d'Européens possible."Suivez les sites d'information en ligne de l'ESA pour plus d'informations sur la formation de Matthias. Il terminera cettesa formation initiale avant de suivre une formation complémentaire aux systèmes de la Station. Il s'entrainera dans leentier - aux Etats-Unis, en Russie, au Japon et au Canada - mais restera basé sur le site de l'ESA à Cologne.