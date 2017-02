Transporter l'information stockée sur un électron unique

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir d'une information.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

effet tunnel (L'effet tunnel désigne la propriété que possède un objet quantique de franchir une barrière de potentiel, franchissement impossible selon la mécanique classique. Généralement, la fonction d'onde...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque particule, qui est caractéristique de la nature de la particule, au même titre...)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

onde acoustique (Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales. Par...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec...)



Illustration du transfert d'un électron unique assisté par une onde acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux...) largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie plane, la largeur est la plus...)

aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la masse totale.)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner correctement.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

électrostatique (L'électrostatique traite des charges électriques immobiles et des forces qu'elles exercent entre elles, c’est-à-dire de leurs interactions.)

électromètre (Un électromètre (aussi appelé electroscope) est un appareil de mesure scientifique permettant la mesure ou la mise en évidence de la charge électrique d'un corps.)

grille ( Un grille-pain est un petit appareil électroménager. Une grille écran est un élément du tube de télévision. Une grille d'arrêt est un élément du tube de télévision. Une grille de contrôle est...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le...)

vitesse (On distingue :)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

statique (Le mot statique peut désigner ou qualifier ce qui est relatif à l'absence de mouvement. Il peut être employé comme :)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde...)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas intervalle de temps. Il ne peut donc être considéré comme une durée.)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit « quanta » au pluriel) représente la plus petite mesure...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Un électron unique piégé dans une nanostructure semi-conductrice constitue unemagnétique élémentaire pour stocker un bit d'information quantique. Cette mémoire est bien protégée par sonsolide, mais si l'on souhaite l'utiliser pour communiquer ou calculer, encore faut-il être capable de déplacer cette information en la préservant. Jusqu'à présent, cela n'était possible qu'à l'échelle de quelques centaines de nanomètres et nécessitait lecomplexe de réseaux de boîtes quantiques couplées parDes physiciens de l'Néel (CNRS) en collaboration avec des chercheurs japonais et allemands viennent de concevoir et réaliser un dispositif permettant de transférer l'information stockée sur led'ununique entre deux boites quantiques distantes de 4 microns. Ils ont pour cela réalisé un canald'électron entre deux boites semi-conductrices et propulsé dans ce canal l'électron stocké dans l'une des deux boites à l'aide d'unede. La durée de transfert, de l'ordre la nanoseconde, est alors assez rapide pour que l'information portée par l'électron ne soit pas détruite par les mécanismes de relaxation et de décohérence. Ce travail est publié dans la revuePour réaliser leurs boites quantiques, les chercheurs ont déposé de fines grilles d'or à la surface d'une couche d'arséniure de gallium et d'(AlGaAs) déposée sur un substrat d'arséniure de gallium (GaAs). Ils piègent ainsi des électrons se déplaçant librement à l'entre les deuxsemi-conducteurs à l'aide du potentielcréé par les grilles. Ce dispositif leur permet aussi de réaliser in situ unqui leur permet de mesurer simultanément la présence d'un électron dans la boite et son état de spin.Des travaux antérieurs avaient déjà permis aux physiciens de conserver pendant quelques millisecondes une information de spin stockée sur un électron unique et piégé. Pour transférer cet électron entre deux boites, les chercheurs ont utilisé le même principe deélectrostatique pour réaliser un canal quasi unidimensionnel et vide d'électrons entre deux boites quantiques statiques et séparées de 4 micromètres. L'électron se déplace alors dans des boites quantiques en mouvement générées dans le canal par effet piézoélectrique grâce à l'envoi contrôlé d'onde acoustique de surface à unede 2.6 GHz. L'électron se déplace alors à ladu son et met 1.3 ns pourd'une boite quantique à l'autre. La procédure complète de transfert d'information à l'aide d'électrons uniques revient alors à stocker une information de spin dans l'électron initialement piégé dans la première boite quantique, à l'injecter dans une boite quantique en mouvement afin de le transférer dans laboite statique. Finalement, le spin de l'électron est mesuré dans cette seconde boite quantique.En répétant cette procédure une dizaine de milliers de fois, les physiciens ont quantifié la fidélité du transfert d'information. Celle-ci approche actuellement les 65 %. Elle est limitée pour l'par des processus de dépolarisation de spin principalement actif au cours l'entre boites quantiques statiques et en mouvement.B. Betrand, S. Hermelin, S. Takada, M. Yamamoto, S. Tarucha, A. Ludwig, A. D. Wieck, C. Bäuerle et T. MeunierNature Nanotechnology (2016), doi:10.1038/nnano.2016.82Tristan Meunier, chargé de