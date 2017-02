Un mécanisme de maturation des ribosomes eucaryotes dévoilé

Figure:A- Structure cristalline globale de l'hélicase d'ARN Prp43 en complexe avec une molécule d'ADP. Les domaines RecA1 et RecA2 caractéristiques de la famille des hélicases sont représentés en bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm....) enzyme (Une enzyme est une molécule (protéine ou ARN dans le cas des ribozymes) permettant d'abaisser l'énergie d'activation d'une réaction et d'accélérer jusqu'à des millions de fois...)

© Reproduit et adapté de Robert-Paganin J. et al. Nucleic Acids Res. 2016 Dec 9. pii: gkw1233. Publié par Oxford University Press pour le compte de Nucleic Acids Research.

La synthèse des ribosomes eucaryotes mobilise des protéines de la famille des hélicases d'ARN, dont le rôle précis et le mode de fonctionnement restent mal caractérisés. Les équipes de Nicolas Leulliot au Laboratoire de cristallographie et RMN biologiques et d'Anthony Henras et Yves Henry au Laboratoire demoléculaire eucaryote, révèlent un aspect important du mode de fonctionnement de l'hélicase Prp43 dans la synthèse des ribosomes. Cette étude a été publiée le 9 décembre 2016 dans la revueLes ribosomes sont les machines moléculaires universelles constituées de deux sous-unités (40S et 60S) responsables de la synthèse des protéines cellulaires. Dans les cellules eucaryotes, leur synthèse débute dans des territoires nucléaires, appelés nucléoles, par l'assemblage de particules pré-ribosomiques contenant des précurseurs des ARN ribosomiques, des protéines ribosomiques et de nombreux facteurs d'assemblage et de maturation. Ces particules subissent un processus de maturation complexe au cours duquel (i) les ARN matures s'individualisent progressivement à partir des ARN précurseurs sous l'action de ribonucléases, (ii) certains nucléotides de ces ARN sont modifiés chimiquement, (iii) les protéines ribosomiques sont progressivement incorporées et (iv) une succession de réarrangements conformationnels se produisent pour générer les sous-unités ribosomiques matures. Ce processus de maturation débute dans les nucléoles et se termine dans le cytoplasme où les particules ribosomiques matures sont libérées pour entrer en traduction.Si la grande majorité des facteurs impliqués dans l'assemblage et la maturation des particules pré-ribosomiques sont connus à l'actuelle, leur rôle moléculaire précis reste à définir. Ce domaine deprésente non seulement un intérêt sur le plan fondamental, mais également dans lede lahumaine. En effet, plusieurs maladies génétiques connues sous le nom de ribosomopathies, sont causées par des mutations dans des gènes codant des protéines ribosomiques ou des facteurs de maturation des particules pré-ribosomiques. Ces maladies se caractérisent par une variété de symptômes incluant des petites tailles, des anomalies cranio-faciales, des triphalangies et des ongles atrophiés, des défauts d'érythropoïèse, et des propensions à développer certains cancers. Ces maladies seraient dues à des défauts de production ou de fonctionnement des ribosomes.Parmi les nombreux facteurs d'assemblage et de maturation impliqués dans la synthèse des ribosomes, laPrp43 est une protéine de la famille des hélicases à ARN. Elle présente uned'hydrolyse de l'ATP appelée "activité ATPase" (Prp43 peut aussi hydrolyser d'autres nucléotides). L'hydrolyse de l'ATP s'accompagne de réarrangements conformationnels permettant de moduler des interactions ARN-ARN par le biais d'une activité de déroulement d'hélices d'ARN ("activité hélicase") ou de déplacer des interactions protéine-ARN ("activité RNPase"). L'activité de Prp43 est contrôlée par des co-facteurs appelés "protéines à domaine G-patch", qui interagissent directement avec l'enzyme et l'activent.L'équipe de Nicolas Leulliot en collaboration avec l'équipe dirigée par Anthony Henras et Yves Henry, a pu identifier des résidus de la protéine Prp43 endirecte avec la base de la molécule d'ATP dans le site actif de l'enzyme. Une mutation particulière abolissant cette interaction inhibe les activités ATPase et hélicase de Prp43. Cette mutation conduit à des défauts de maturation des particules pré-ribosomiques dans les cellules dequi sont très semblables à ceux induits par l'inactivation d'un co-facteur de Prp43 à domaine G-patch, la protéine Gno1.Ces résultats suggèrent que les défauts de maturation des particules pré-ribosomiques induits par cette mutation résultent très vraisemblablement d'un défaut d'de Prp43 par son co-facteur Gno1. Cesmettent en évidence que l'interaction entre des résidus de Prp43 et la base de l'ATP sont importants pour l'activité de cette famille d'hélicase et pour leur