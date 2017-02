Vous avez probablement besoin d'une cure de désintoxication

Les fans de Moby se demandent peut-être que penser de son album "These Systems Are Failing" et de sa "Are You Lost In The World Like Me" , mais il y a de plus en plus d'indices montrant que nous sommes dépendants duet que les batteries de nos téléphones sont vite à plat.Des chercheurs de l'de Derby au Royaume-Uni ont étudié 256 utilisateurs de smartphone afin d'établir les traits de leur personnalité. Les résultats, publiés dans "International Journal of Cyber Behaviour, Psychology and Learning", montrent que 13 % des participants à cette étude étaient en état de dépendance, un utilisateur passant en3,6parsur des appareils de type smartphone, avec souvent de graves conséquences sur ses relations et sa "vraie". Les sites de réseaux sociaux constituaient les applications les plus utilisées (87 %), suivis par les applications de(52 %) et les applications d'informations (51 %).Partout où nous allons, nous sommes de plus en plus scotchés à nos "phablettes", aux sites de réseaux sociaux ou aux jeux et nous ne pouvons pas résister à la tentation d'être numériquement actifs 24 heures sur 24. Cet accès quasi universel à la, qui commence à l'âge tendre, est ende transformer nos sociétés, sans parler de nos trottoirs et même de nos toilettes.Vous avez probablement vu (ou peut-être en faites-vous partie) des "smombies" (des personnes qui marchenten utilisant leur smartphone). La progression de ce phénomène social est telle qu'une voie réservée aux "smombies" a été créée àen Chine. De son côté, le Japon a mis en place dutoilette interactif pour smartphones dans l', afin de permettre à leurs propriétaires de désinfecter leurtout en utilisant les toilettes.Dans son ouvrage "The Power of Off", Nancy Colier, psychothérapeute à, écrit que "de nombreuses personnes sont déconnectées de ce qui importe vraiment, de ce qui nous nourrit et nous enracine en tant qu'êtres humains." Elle poursuit en déclarant que "Notre présence et notre pleine attention sont les choses les plus importantes que nous pouvons nous apporter les uns aux autres. Les communications numériques ne se traduisent pas en relations plus profondes, en sentiment d'amour et en soutien."Pour insister sur ce, des chercheurs de l'Université du Maryland ont indiqué en 2010 dans le cadre de leur"The World Unplugged", qu'unemajorité d'étudiants dans les 10étudiés ont connu un sentiment d'angoisse lorsqu'ils ont tenté de sependant 24 heures de leurs smartphones, et qu'ils ont souvent préféré renoncer à des moments d'intimité avec leurs partenaires plutôt que d'abandonner leur appareil.Face à cette dépendance croissante, couplée aux nouveaux gadgets innovants et personnalisés qu'on trouve sur le marché, les organismes de réglementation commencent à se poser des questions sur la sécurité de l'utilisation de ce type d'applications.Des dispositifs comme les smartphones nous donnent des capacités deet de découverte sans équivalent, mais des études telles que celle menée par le Centre desur lade l'polytechnique Rensselaer montrent que cela n'est pas sans risque. En effet, les smartphones peuvent gravement nuire aux cycles du, et certaines personnes devenant trop psychologiquement dépendantes souffrent d'une angoisse de laLes systèmes dénoncés par Moby, censés nous rendre service mais provoquant en fait notre perte, semblent encore du domaine de l'exagération. Mais si nous continuons à ignorer lecroissant de problèmes dequ'ils suscitent, notre dépendance au numérique nécessitera rapidement des conseils médicaux."Les gens doivent connaître les risques d'que présentent les nouvelles technologies", déclare le docteur Zaheer Hussain du département de psychologie de l'Université de Derby, co-auteur de l'article.Le conseil que nous pouvons vous donner est de faire preuve de modération en toutes choses, "Il Dolce Far Niente" (la douceur de ne rien faire), afin de pouvoir reprendre pied et de conserver votre humanité.