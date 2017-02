Hurler aux loups



Les loups ne sont pas insensibles aux imitations de leurs hurlements, mais ils ne modifient pas substantiellement leurs comportements de déplacement pour autant. C'est la conclusion à laquelle arrivent trois chercheurs associés au Centre d'études nordiques qui ont étudié les répercussions de ces pseudo-hurlements sur les loups de laMontmorency.En moins d'un, l'attitude des Nord-Américains à l'endroit des loups est passée de la haine à l'admiration, constate Mathieu Leblond, postdoctorant au Département dede ce changement d'attitude, les soirées d'appel aux loups se multiplient et attirent de plus en plus de participants. Ainsi, auprovincial Algonquin, en Ontario, environ 10?000 personnes assistent chaqueà cette. "Les appels effectués par les naturalistes lors de telles séances sont probablement interprétés par les loups comme un avertissement que d'autres loups ne faisant pas partie de leur meute se trouvent à proximité, avance le postdoctorant. Jusqu'à présent, les études pour évaluer l'incidence de ces appels se sont surtout attardées au taux de réponse vocale des loups. Nous avons examiné les effets de ces activités sur une autrede leur comportement, leurs déplacements."Pour ce faire, Mathieu Leblond et les chercheurs Christian Dussault, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et Martin-Hugues St-Laurent, de l'UQAR, ont suivi les déplacements de loups munis de colliers GPS avant et après 20 séances d'appels. Ces appels ont été faits en solo ou en duo par des naturalistes expérimentés lors de séances étalées sur quatre. Les chercheurs ont limité leurs analyses aux loups susceptibles d'avoir entendu ces appels enceux qui se trouvaient dans les parages dud'appel dans les 6précédant ou suivant l'activité. "Comme les loups ont uneplusque les humains, ce rayon peut atteindre 5 km, précise Mathieu Leblond. En appliquant ces critères de sélection, nous avons pu analyser les déplacements de 4 des 22 loups munis de GPS."Les résultats de leurs analyses, publiés dans le, révèlent qu'après l'appel, les loups se rapprochent légèrement du lieu de l'activité. La distanceentre les localisations des loups et le point d'appel, qui était de 13 km dans les 48 heures précédant les appels, passe à 9,5 km dans les 48 heures suivantes. L'espacement moyen entre les loups de la meute diminue de 1 km, mais leurde déplacement ne change pas. "Ces résultats suggèrent que les loups semblent vouloir déterminer la provenance des hurlements, qu'ils se rapprochent du point d'appel, mais qu'ils le font sans se presser", résume le postdoctorant.Les séances d'appel semblent donc avoir peu de répercussions sur les déplacements des loups, mais il faudrait confirmer cette conclusion sur unplus grand de loups et de meutes, à partir d'un plus grandde séances d'appel, précise le. Les nouveaux colliers GPS qui donnent la position de l'enréel pourraient également révéler des effets à court terme qui ont échappé aux chercheurs dans leur étude. Les appareils utilisés enregistraient une seule localisation aux 4 heures.En attendant ces études plus exhaustives, les gestionnaires de la faune et des parcs devraient faire montre de prudence et tenir compte de la nature territoriale des loups, souligne Mathieu Leblond. "Il serait sage d'espacer les séances d'appel dans le temps et de diversifier les lieux où elles se déroulent. Si on utilise régulièrement le même endroit, les loups pourraient croire qu'une meute occupe véritablement ce, ce qui pourrait nuire à l'utilisation d'un habitat convenable pour l'. Il faut laisser la place aux vrais loups."