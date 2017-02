Inédit: des électrolytes boostent les supercondensateurs

Les dispositifs de stockage électrochimique de l'énergie, batteries et supercondensateurs, sont constitués de deux électrodes séparées par un électrolyte. Jusqu'à maintenant, on pensait que la quantité d'énergie stockée dépendait essentiellement de la nature desd'électrodes et que le rôle de l'électrolyte est limité audes ions dans le milieu. Contre toute attente, une équipe de l'Charles Gerhardt (CNRS/Université de Montpellier), membre dusur le stockage électrochimique de l'du, a montré que l'électrolyte contribuait aussi fortement au stockage de l'énergie, en particulier dans les supercondensateurs. Les chercheurs ont synthétisé des électrolytes à base de liquides ioniques chimiquement modifiés qui permettent d'augmenter la capacité de stockage jusqu'à 300 %. Ces résultats sont parus dans la revueL'utilisation de l'dans de nombreux objets mobiles (ordinateur portable, smartphone,...) impose son stockage dans des batteries ou des supercondensateurs. Ces dispositifs électrochimiques mettent en jeu un mouvement des ions dans le milieu qui sépare deux électrodes, l'électrolyte, constitué d'un sel dissout dans un solvantou de l'. Le rôle de l'électrolyte était jusqu'à présent limité au transport des ions et elle ne contribuait pas directement au stockage.Les chercheurs de l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier sont parvenus à conférer de nouvelles propriétés aux électrolytes pour qu'elles participent au stockage. Par assemblage moléculaire contrôlé, ils ont ainsi greffé des fonctions dites rédox sur les ions duionique, les rendant aptes à stocker de l'en plus de celle stockée dans led'électrode qui était le seul à le faire jusqu'à maintenant. Ils ont pu mesurer une augmentation allant jusqu'à 300 % de l'énergie stockée dans un supercondensateur. Pour la première fois, l'amélioration des performances n'est plus limitée à lade nouveaux matériaux d'électrodes plus efficaces mais c'est l'électrolyte qui participe également au stockage.Mais ce concept d'électrolyte intelligent n'est pas limité à cette seule fonction énergétique. L'équipe développe maintenant des électrolytes qui se solidifient lorsque le dispositif est chargé, ce qui limite les risques de fuites de liquide et maintient plus longtemps le dispositif chargé lorsqu'il n'est pas utilisé. L'aventure de ces électrolytes intelligents ne fait que commencer !Eléonore Mourad, Laura Coustan, Pierre Lannelongue, Dodzi Zigah, Ahmad Mehdi, André Vioux, Stefan A. Freunberger, Frédéric Favier & Olivier FontaineBiredox ionic liquids with solid-like redox density in the liquid state for high-energy supercapacitorsNature Materials 28 novembre 2016Olivier Fontaine, Institut Charles Gerhardt Montpellier