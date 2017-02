La réadaptation après un AVC devient interactive et personnalisée



Illustration: NeuroRehab

Les outils de réadaptation assistés parexigent un importantet sont donc inadaptés pour les patients dont le contrôleest fortement déficient après un AVC. De nombreux survivants d'AVC sont donc incapables d'en profiter. LeREHABNET (REHABNET: Neuroscience based interactive systems for motor rehabilitation) a abordé cette question critique en utilisant une approche innovante.Les chercheurs ont réussi à développer un systèmealliant unecerveau-ordinateur (BCI) et des techniques decapable d'estimer les capacités de l'utilisateur et d'ajuster ainsi de manièrele niveau de difficulté des exercices de réadaptation. Ce système d'basé sur une interface entre leet l'ordinateur s'adapte aux besoins duen utilisant unde jeu virtuel qui s'appuie sur un retour neuronal grâce à des technologies de détection multimodales.Les scenarii de jeu sont orientés tant sur les capacités cognitives que motrices des patients. Les quatre scénarios de réadaptation comprennent ainsi une formation motrice bimanuelle, un entraînement dual cognitif et moteur, et une simulation permettant d'évoluer dans unevirtuelle pour appréhender tous les gestes de laquotidienne.Des études pilotes et longitudinales ont montré les avantages d'une formation virtuelle longitudinale comparée aux schémas de réadaptation existants. Les questionnaires d'auto-évaluation révèlent également une bonne acceptation du système par les patients.Destiné à une utilisation à domicile, l'd'outils REHABNET est indépendant de la plateforme utilisée et disponible gratuitement sous forme d'application sur le site Reh@Mote. Outre une compréhension détaillée des facteurs influant la récupération post-AVC, ces travaux devraient permettre d'améliorer plus avant les différentes approches de réadaptation. Et surtout, ces outils peu coûteux permettent de répondre aux besoins de patients souffrant de déficits cognitifs ou moteurs très sévères. Des travaux sont en cours pour faciliter l'exploitation commerciale de ces outils via un accord de transfert dePour plus d'information voir: