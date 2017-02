Holoprosencéphalie: un nouveau regard sur la génétique de la cyclopie

Figure: Grâce à la mise en place d'un centre de référence pour l'holoprosencéphalie à Rennes et à l'avènement des nouvelles technologies (NGS) de séquençage, une cohorte de 257 patients atteints d'holoprosencéphalie a été étudiée. Ceci a permis de fournir une nouvelle classification des gènes. FGF8 et FGFR1 rejoignent SHH, ZIC2, SIX3 et GLI2 parmi les gènes majeurs impliqués dans la pathologie. Plusieurs cas de digénisme ont été décrits impliquant les gènes mineurs tels que SUFU, DISP1 et DLL1.

© Valérie Dupé. Christèle Dubourg

La division anormale des deux hémisphères du cerveau pendant les premières semaines de grossesse entraine la survenue d'une maladie appelée holoprosencéphalie. La forme la plus sévère de cette anomalie, communément appelée "cyclopie", a été sujette à bien des fantasmes. Une équipe de l'deet développement de Rennes a fait coopérer chercheurs et médecin-chercheurs afin de rendre possible ungénétique rapide basé sur les nouvelles technologies de. Ces travaux publiés le 23 août 2016 dans la revue, ont permis de revisiter les gènes importants dans cetteet fait la preuve de sagénétique.L'holoprosencéphalie est une... pas si rare. En effet, on ne dénombre pas moins d'une naissance sur 10 000 présentant une forme d'holoprosencéphalie en France. Ce qui fait de l'holoprosencéphalie lacérébrale congénitale la plus fréquente chez l'. De quoi attiser la curiosité de bien des équipes dedans le, dont l'équipe de Véronique David qui s'intéresse au développement précoce dudesL'holoprosencéphalie affecte le cerveau de l'pendant les premières semaines de, au cours desquelles les deux hémisphères se séparent. Lorsque cettese fait mal, on parle alors d'holoprosencéphalie: bénigne (une simple malformation labiale ou palatine), ou sévère (pas dedu, déficience intellectuelle et parfois présence d'un oeil unique: la fameuse "cyclopie").Devenue centre de référence pour cette maladie, l'équipe Rennaise dispose de la plus grande cohorte de patients au niveau mondial. Elle s'est penchée sur les 40% des cas qui sont d'origine génétique, donc causés par des mutations dans des gènes. A ce, des mutations ont été retrouvées dans 16 gènes différents, identifiés comme responsables d'holoprosencéphalie chez des patients, et tous impliqués dans la formation du cerveau au cours du développement embryonnaire.Parmi ces gènes, l'un d'entre eux s'illustre: Sonic Hedgehog (SHH), qui produit unecapable de diffuser dans l'embryon. Lade sa concentration est donc cruciale: lorsqu'elle n'est pas optimale au cours du développement du cerveau, une holoprosencéphalie apparaît. Tous les autres gènes impliqués dans cette pathologie ont une relationentre eux et sont de près ou de loin impliqués dans la régulation de la concentration de SHH.Cependant, on a longtemps pensé que cette pathologie était due à la mutation dans une copie d'un seul(mutation hétérozygote). Mais comment expliquer que la plupart du, cette même mutation soit retrouvée chez l'un des parents, non affecté ? C'est ce qu'a voulu savoir l'équipe Rennaise, en tentant de montrer que l'accumulation de plusieurs altérations génétiques chez le mêmepouvait être responsable de l'anomalie.Cette hypothèse jusque-là difficile à vérifier, est aujourd'hui rendue explorable par les techniques de séquençage de nouvelle génération (NGS). En couplant lesde diagnostic et de recherche, les chercheurs ont pu étudier la séquence des 16 gènes incriminés sur 257 patients. Le résultat apporte la preuve de la complexité de l'holoprosencéphalie en montrant que dans 16% des cas, deux de ces gènes sont mutés chez le même patient - permettant alors de répertorier cette pathologie comme une maladie polygénique.Les chercheurs démontrent également que les gènes des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF) sont bien plus impliqués dans l'apparition d'holoprosencéphalie qu'on ne le pensait, très certainement en contrôlant la concentration disponible de SHH au niveau du cerveau.Ces résultats ont des répercussions importantes sur le conseil génétique. Véritable référence au niveau mondial, ils font porter un tout nouveau regard sur la cyclopie et l'holoprosencéphalie. Une première étape fondatrice, qui demande à être intensifiée avec la recherche assidue de nouveaux gènes impliqués: à ce jour, seuls 25 % des cas d'holoprosencéphalie ont un diagnostic génétique.