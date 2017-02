Exhumation récente de l'avant-pays alpin en relation avec des chevauchements profonds

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu...)

relief (Le relief est la différence de hauteur entre deux points. Néanmoins, ce mot est souvent employé pour caractériser la forme de la surface de la Terre.)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la...)



Exemples de deux sites d'échantillonnage dans les bassins tertiaires situés au nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.) sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)



Carte géologique simplifiée des Alpes occidentales (modifiée d'après Schwartz et al., 2017). Les sites étudiés sont localisés au front de la nappe de Digne. Le développement des bassins tertiaires reflètent la propagation progressive de la déformation vers l'ouest en relation avec la collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.) frontal (Un frontal est un équipement informatique.)

sud-ouest (Le sud-ouest est la direction à mi-chemin entre les points cardinaux sud et ouest. Le sud-ouest est opposé au nord-est.)

chaîne (Le mot chaîne peut avoir plusieurs significations :)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du transfert...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

MSC (En France un MSc est un diplôme d’enseignement supérieur accrédité par la Conférence des grandes écoles.)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui emporte une...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)



Coupes tectoniques schématiques illustrant l'évolution de la déformation de l'avant-pays européen, de - 12 Ma à l'actuel. (A) Entre - 12 Ma et - 6 Ma, bassins tertiaires et couverture sédimentaire sont enfouis sous la nappe de Digne. (B) À partir de - 6 Ma, l'écaillage du socle par chevauchements produit un soulèvement régional et une érosion conduisant à une demi-fenêtre d'érosion, où affleure actuellement les bassins tertiaires.

Une équipe française composée de chercheurs de l'Institut des sciences de la Terre (ISTerre/OSUG, CNRS / IRD / UGA / IFSTTAR / Université Savoie Mont Blanc) et du laboratoire Géosciences Paris Sud (GEOPS/IPSL, CNRS / Université Paris Sud) a publié les premièresthermochronologiques basses températures permettant de quantifier la séquence d'enfouissement et d'exhumation de sédiments détritiques au front de l'arc alpin dans la région de Digne (Alpes de Haute Provence). L'histoiremodélisée de ces bassins indique que les sédiments détritiques tertiaires ont été recouverts, entre - 12 et - 6 Ma, par 3 à 4 km d'épaisseur de nappe sédimentaire mésozoïque puis ramenées à lagrâce à la formation d'unprogressivement érodé. Cette exhumation régionale est interprétée par les chercheurs comme étant liée à la propagation de la déformation compressive dans la croûte supérieure de l'avantalpin par chevauchements et écaillage du socle cristallin.Du fait de la propagation de la déformation compressive alpine, vers le, certaines parties des bassins tertiaires d'avant-pays, y compris le synclinal du "Vélodrôme", ont été enfouies sous la couverture sédimentaire mésozoïque de la nappe de Digne, dont le front représente le front de déformation le plus externe de l'arc alpin occidental. La nappe de Digne chevauche ainsi plusieurs bassins tertiaires qui néanmoins affleurent localement à la faveur d'une demi-fenêtre d'érosion d'échelle régionale. La présence de cette structure érosive au front de lasuggère un soulèvement et une exhumation récente de l'avant pays.Afin de quantifier cette séquence d'enfouissement et d'exhumation enregistrée par les sédiments détritiques des bassins tertiaires, une étude thermochronologique bassecouplantde fission et (U-Th)/He sur apatite a été menée conjointement par deux équipes des laboratoires ISTerre et GEOPS. A l'aide d'un travail d'inversion des données thermochronologiques, l'histoire thermique de la zone a été déterminée. Cette modélisation indique qu'il y a 10 Ma, les sédiments détritiques tertiaires étaient enfouis à une profondeur proche de 3-4 km, en relation avec la mise en place de la nappe de Digne par chevauchement. À partir de ~ 6 Ma, les sédiments tertiaires ont enregistré une exhumation rapide (de l'ordre du mm/an), en relation avec l'initiation d'une structure érosive d'échelle régionale contemporaine de la création du relief. La mise en place de ce relief et de son érosion reflète l'implication du socle cristallin lors de la propagation de la déformation compressive aude l'avant-pays. L'exhumation s'est produite en mêmeque la crise de salinité messinienne (MSC, 5,96-5,33 Ma). Or, l'érosion associée auest connue pour produire des phénomènes d'incision localisés (canyons et gorges) mais pas pour générer de l'érosion àcomme celle observée dans le cas de la formation de la demi-fenêtre d'érosion. Quant au changement climatique lié au MSC, il pourrait avoir facilité l'érosion de la nappe de Digne, mais il ne peut être considéré comme leprincipal de cette exhumation. Les chercheurs estiment que la signature érosive documentée au sein de la nappe de Digne met plutôt en évidence un contrôle des processus tectoniques de la croûte profonde sur le développement du relief de l'avant-pays au front de l'arc alpin.