Vers un diagnostic et un traitement précoces et affinés du cancer

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal (physiologie), et cherchant à...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les...)

PLOS One (PLoS One est une revue scientifique exclusivement en ligne couvrant tous les domaines de la biologie et de la médecine sans distinction, qui a été...)

nette (Le terme Nette est un nom vernaculaire attribué en français à plusieurs espèces de canards reconnaissablent à leurs calottes. Le terme est un emprunt au grec ancien...)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle...)

santé publique (La santé publique peut être définie de diverses manières. On peut en effet la présenter comme « l'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de...)

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation, distinction“ et γν?ση, gnósi, „la...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un...)

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui étudie et applique le traitement des maladies.)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

Patrizia Paterlini-Bréchot (Patrizia Paterlini-Bréchot, née en Italie à Reggio Emilia, est chercheur et Professeur en biologie cellulaire et oncologie à la faculté de médecine Necker-Enfants Malades de Paris.)

sang (Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la...)

tumeur (Le terme tumeur (du latin tumere, enfler) désigne, en médecine, une augmentation de volume d'un tissu, clairement délimitée sans précision de cause.)

fragilité (La fragilité est l'état d'une substance qui se fracture lorsqu'on lui impose des contraintes mécaniques ou qu'on lui fait subir des...)

culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :)

in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus généralement, en dehors de l'organisme vivant ou de la cellule. Un...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les grandes étoiles à neutrons avant qu'elles...)

séquençage (En biochimie, le séquençage consiste à déterminer l'ordre linéaire des composants d'une macromolécule (les acides aminés d'une protéine, les nucléotides d'un...)

haut débit (Le terme de haut débit (ou large bande par traduction littérale de l'expression anglosaxonne broadband) fait référence à des capacités d'accès à internet supérieures à celle de l'accès analogique par modem (typique : 56 kb/s) et à...)

analyse génétique (Une analyse génétique est une technique d'analyse du génome des cellules d'un organisme. Les analyses génétiques se pratiquent sur tout type d'organisme. Chez les humains elles sont utilisées...)

la culture (La Culture est une civilisation pan-galactique inventée par Iain M. Banks au travers de ses romans et nouvelles de science-fiction. Décrite avec beaucoup de...)

porteuse (Une porteuse est un signal sinusoïdal de fréquence et amplitude constantes. Elle est modulée par le signal utile (audio, vidéo, données) en vue, soit de sa diffusion au moyen d’un émetteur, soit de son...)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

Technical (Un technical est un anglicisme désignant un véhicule de combat improvisé et typique d'une force militaire irrégulière locale.)

Sensitive (Le Mimosa pudica ou sensitive est une plante rampante de 10 à 40 cm de haut (pouvant atteindre dans la nature un peu plus d'un mètre), appartenant à la famille des Fabaceae (et anciennement aux Mimosaceae), originaire...)

L'équipe de Patrizia Paterlini-Bréchot, professeur en biologie cellulaire et oncologie à l'Université Paris Descartes et chercheuse au sein du département "Immunologie, infectiologie et hématologie" de l'Institut Necker Enfants Malades – Centre demoléculaire (UniversitéDescartes/ Inserm / CNRS) a publié un article dans la revuele 6 janvier dernier. Cette publication marque une avancée trèsdans les techniques d'isolement et de caractérisation moléculaire des cellules tumorales circulantes permettant la détection précoce de l'invasion tumorale.Avec plus de 380 000 nouveaux cas répertoriés en 2015, la lutte contre leest plus que jamais une question de. La précocité duet de la prise enconstituent des facteurs pronostiques essentiels dans les possibilités de rémission duet son équipe ont mis auune méthode d'isolement par la taille des cellules tumorales / trophoblastiques (ISET) capable de détecter très précocement des cellules rares circulantes (CRC) présentes dans leet annonçant très en amont l'apparition d'unecancéreuse.Ces cellules sont de deux types: les cellules tumorales circulantes (CTC) et les microémboles tumoraux circulants (CTM). L'un des problèmes techniques de la collecte des CTC est lié à leur. Or, afin de les utiliser de façon optimale, il est de première importance de pouvoir les récupérer dans le sang, de façon hautement sensible, et sans perte de qualité de ces cellules, afin de procéder à une étude moléculaire efficace.Cette étude décrit un nouveau protocole pour enrichir les CTC vivantes du sang à l'aide de la méthode ISET et favoriser cette collecte. "Nous avons évalué l'impact de cette méthode d'enrichissement sur l'expression antigénique, la structure du cytosquelette, la viabilité cellulaire des cellules tumorales vivantes et leur capacité à croitre en. Nous avons également analysé la performanced'ISET pour recueillir des cellules cancéreuses rarissimes fixées et vivantes intactes" déclare le Professeur Paterlini-Bréchot.Les résultats obtenus montrent que la méthode ISET permet d'atteindre un très haut niveau de précision dans le diagnostic des cancers sur un très faiblesanguin. En effet, il est possible de détecter des cellules tumorales fixées et vivantes sur un simple prélèvement de 10 ml de sang. La sensibilité de ces tests est excellente avec un seuil de détection d'une cellule tumorale dans 10 ml de sang dans 83 à 100 % des cas. Ce seuil extrêmement élevé est maintenu lorsque leest recueilli avant l'isolement des cellules tumorales.Par ailleurs, une analyse comparative de l'ADN des cellules tumorales a été effectuée par, avant et après leur isolement du sang et en culture. Cettepermettra d'affiner encore les aspects diagnostics et la mise en place rapide d'un protocole thérapeutique adapté à chaque patient. Enfin, le fait d'avoir réussi à isoler ces cellules tumorales vivantes puis à les cultiver in vitro ouvrent de nombreuses perspectives sur les réactions immunitaires de l'organisme face au cancer."En effet,in vitro des cellules cancéreuses permettra à l'avenir de tester des thérapies en amont afin de savoir si elles peuvent agir sur ces cancers. Elle pourra permettre également d'utiliser les cellules cancéreuses circulantes cultivées pour stimuler la réponse immunitaire de l'organisme contre le cancer, une perspectivede grand espoir dans le combat contre cette" conclut le Professeur Paterlini-Bréchot.