L'impasse évolutive de l'autofécondation se précise

Fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent d'autres en argument. Aujourd'hui, le terme a...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

fécondation (La fécondation, pour les êtres vivants organisés, est le stade de la reproduction sexuée consistant en une fusion des gamètes mâle et femelle en une cellule unique nommée zygote. Elle a été...)

croisée (Croisée peut désigner :)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique. En science, il s'agit d'approches de...)



© Jean-Pierre POINTIER/EPHE/USR 3278/CNRS Photothèque

arbre (Un arbre est une plante terrestre capable de se développer par elle-même en hauteur, en général au delà de sept mètres. Les arbres acquièrent une structure...)

individu (Le Wiktionnaire est un projet de dictionnaire libre et gratuit similaire à Wikipédia (tous deux sont soutenus par la fondation Wikimedia).)

femelle (En biologie, femelle (du latin « femella », petite femme, jeune femme) est le sexe de l'organisme qui produit des ovules, dans le cadre d'une reproduction anisogamique.)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

extinction (D'une manière générale, le mot extinction désigne une action consistant à éteindre quelque chose. Plus particulièrement on retrouve ce terme dans plusieurs domaines :)

génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus dont le génome est...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes...)

animal (Un animal (du latin animus, esprit, ou principe vital) est, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe,...)

escargot (Le terme escargot est un nom vernaculaire qui en français désigne, par opposition aux limaces, la plupart des mollusques qui portent une coquille, dits aussi colimaçons. Majoritairement terrestres, ce sont...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

la reproduction (La Reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement est un ouvrage de sociologie co-écrit par Pierre Bourdieu et Jean-Claude...)

Référence publicatioln:

Contact chercheur:

Noel (NOEL est l'acronyme qui désigne une unité de mesure utilisée en toxicologie et radiotoxicologie et plus particulièrement dans le domaine des faibles...)

La reproduction par autofécondation est relativement commune chez les plantes et les animaux hermaphrodites. Bien qu'elle présente des avantages à court terme vis-à-vis de la fécondation croisée, on a depuis longtemps suggéré qu'il s'agissait d'un "cul de sac évolutif". Un article publié fin 2016 danspar des chercheurs du Centre d'Ecologieet Evolutive (CEFE,de Montpellier / Université Paul Valéry Montpellier / EPHE) et de l'des Sciences de l'Evolution (ISEM / Université de Montpellier / CNRS/ IRD/ EPHE) de Montpellier vient aujourd'hui renforcer cette hypothèse. Leurs travaux qui s'appuient sur des lignées d'escargots d'douce hermaphrodites révèlent que les mollusques qui privilégient l'autofécondation réagissent moins vite à lade sélection que ceux qui se reproduisent par. Cette étude est ainsi la première à mettre en évidence de façonl'effet négatif de l'autofécondation sur le potentiel adaptatif des espèces.Alors que la plupart des espèces de l'du vivant se reproduisent par allofécondation, c'est-à-dire via le croisement entre unmâle et, de nombreux végétaux ainsi que certains mollusques privilégient quant à eux l'autofécondation. Or cettereproductive est fortement suspectée d'augmenter le risque d'des espèces qui la pratiquent via l'accumulation de mutations délétères dans leur. Si cette hypothèse est désormais bien admise par la communauté, très peu d'études expérimentales ont toutefois permis de la confirmer. Tel était justement l'objectif des travaux publiés récemment par un groupe de chercheurs du CNRS et de l'Université de Montpellier. Dans le but de comparer le potentiel évolutif de populations autofécondantes et allofécondantes, l'équipe de scientifiques a utilisé comme modèle, un petitd'eau douce hermaphrodite. "", explique Elsa Noël, chercheuse enet écologie évolutive au CEFE et principale auteure de l'article.En amont de l'expérience, des lignées ayant pratiqué l'allofécondation pendant 30 générations ou l'autofécondation une génération sur deux durant ce même laps de temps, cela afin d'éviter la disparition précoce de ce type de lignées du fait d'une trop grande accumulation de mutations, ontd'abord été constituées. L'étude proprement dite a été menée à la suite de cette étape préparatoire. Elle a consisté à poursuivrede ces lignées pendant six générations selon le même régime auquel elles avaient été préalablement soumises. Pour chaque nouvelle génération, les scientifiques ont mesuré le ratio longueur/largeur de la coquille de chaque escargot, cette valeur rendant compte de sa rotondité. A l'appui de cette mesure, ils ont ainsi pu sélectionner le ¼ de la population de descendants présentant la coquille la plus arrondie pour engendrer la génération suivante. ", souligne Elsa Noël." Bien que cette étude ne permette pas d'affirmer avec certitude que l'autofécondation constitue bien "un cul de sac évolutif" pour les espèces qui l'ont adoptées, elle démontre toutefois pour la première fois de manière expérimentale qu'en privilégiant cette stratégie de reproduction, une population a de fortes chances de voir sa variabilité génétique chuter, limitant ainsi sa capacité d'adaptation dans le futur.Experimental Evidence for the Negative Effects of Self-Fertilization on the Adaptive Potential of Populations, par Elsa Noël, Philippe Jarne, Sylvain Glémin, Alicia MacKenzie, Adeline Segard, Violette Sarda, Patrice David, publié dans Current Biology le 29 décembre 2016.Elsa, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE, CNRS / Université de Montpellier / Université Paul Valéry Montpellier / EPHE)