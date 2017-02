Dépression, allergies: ces maladies favorisent les infections virales

Figure: Microscopie d'une cellule pDC en présence de VIH. La cellule pDC est constituée d'un très gros noyau (bleu) et entouré par des granules contenant des interférons (vert). La cellule pDC vient de détecter les virus (Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les constituants pour se multiplier. Les virus existent...)

© Nikaia Smith

Les interférons (IFN) sont des molécules antivirales et antitumorales naturellement produites dans le corps pour se défendre vis-à-vis des pathogènes et des cancers. Sentinelles de l'immunité, les cellules dendritiques plasmacytoïdes (ou pDC) sont des globules blancs très rares. Ils sont capables, lorsqu'ils détectent une infection, de déverser dans lede grandes quantités d'interféron. Mais à long terme, cette arme peut se retourner contre leet l'épuiser. Ainsi, uneprolongée des pDC se révèle délétère dans le cas du sida ou de laen plaque. Il est donc important que leursoit finement modulée. Or, des chercheurs viennent de découvrir que la production d'interféron par les cellules pDC peut être bloquée par de petites molécules appelées amines, connues par ailleurs comme neuromédiateurs(sérotonine, dopamine, histamine...). Le lien observé depuis plus de 50 ans entre certaines maladies (comme les allergies, la dépression) et une sensibilité accrue aux infections vient donc de trouver une explication à l'échelle cellulaire et moléculaire.Ces travaux pourraient aussi déboucher sur la mise aud'analogues de neuromédiateurs pour freiner l'activité des cellules pDC dans les maladies auto-immunes et les infections chroniques. Ces recherches, menées par l'équipe CBMIT du Laboratoire deet biochimie pharmacologiques et toxicologiques (CNRS/UniversitéDescartes), en collaboration avec la laboratoire Toxicologie, pharmacologie et signalisation cellulaire (Inserm/Université Paris Descartes), le Francis Crick Institute (Royaume-Uni) et l'd'Ulm (Allemagne), sont publiées le 9 février 2017 dans la revue