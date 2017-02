Prochaines étapes

Utiliser des services de contenu en ligne à travers les frontières

Les règles refléteront la façon dont les Européens utilisent désormais les services de contenu culturel et de divertissement en ligne lorsqu'ils voyagent dans l'UE.En vertu de l'accord conclu ce soir par les négociateurs du Parlement européen, des États membres et de la Commission européenne, les Européens pourront bientôt profiter pleinement de leurs abonnements à des services en ligne pour regarder des films, assister à des manifestations sportives, lire des livres électroniques, jouer à des jeuxou écouter de la musique lorsqu'ils voyagent à l'intérieur de l'UE. Il s'agit du premier accord concernant la modernisation des règles de l'UE ende droit d'auteur proposée par la Commission au titre de lapour un marché uniqueTibor Navracsics, commissaire chargé de l'éducation, de, de la jeunesse et du sport a, quant à lui, déclaré:Les nouvelles règles en matière deseront adaptées à la façon dont les Européens utilisent désormais le contenu culturel et de divertissement. En 2016, 64 % des Européens utilisaientpour jouer à des jeux, visionner des images, regarder des films ou écouter de la musique – ou en télécharger – et ce de plus en plus à l'aide d'appareils mobiles. Il est ressorti d'une étude réalisée en 2015 qu'un Européen sur trois souhaitait disposer de la portabilité transfrontière. Pour les jeunes, cette possibilité est encore plus importante. La moitié des personnes âgées de 15 à 39 ans considérait que la portabilité et la possibilité d'accéder au service auquel on est abonné lorsqu'on voyage en Europe sont importantes.La future réglementation permettra aux consommateurs, lorsqu'ils voyagent dans l'UE, d'accéder à leurs services de contenu en ligne comme s'ils étaient chez eux. Par exemple, si un consommateur français s'abonne aux services de distribution en ligne de films et de séries de Canal+, il pourra accéder aux films et séries disponibles en France lorsqu'il part enen Croatie ou en voyage d'affaires au Danemark.Les fournisseurs de services de contenu en ligne comme Netflix, MyTF1 ouvérifieront ledede l'abonné par des moyens tels que ledes détails de facturation, de l'existence d'un contrat Internet ou de l'. Tous les fournisseurs qui proposent du contenu en ligne payant devront suivre les mêmes règles. Les services fournis gratuitement (comme les services en ligne des chaînes deou stations de radio publiques) auront la possibilité de proposer également la portabilité à leurs abonnés.Le texte convenu doit maintenant être officiellement confirmé par le Conseil de l'UE et le Parlement européen. Une fois adoptées, les règles seront applicables dans tous les États membres de l'UE d'ici au début de 2018 car le règlement accorde aux fournisseurs et titulaires de droits unde 9pour préparer l'application des nouvelles règles.En décembre 2015, la Commission européenne a proposé un règlement afin de donner aux personnes qui voyagent dans l'UE un plus large accès au contenu en ligne. Il s'agissait de la première proposition législative au titre de la stratégie pour un marché unique numérique, qui a été complétée, en septembre 2016, par une modernisation des règles de l'UE en matière de droit d'auteur afin d'accroître la diversité culturelle en Europe et le contenu disponible en ligne tout en fournissant des règles plus claires à tous les acteurs en ligne. Le règlement vise les services de contenu en ligne pour lesquels l'application des règles en matière de droit d'auteur est la plus pertinente. Il peut s'agir de plateformes ou services de(Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), de télévision en ligne (Viaplay de Viasat, Now TV de Sky, Voyo), dede musique (Spotify,Music) ou de jeux en ligne (Steam, Origin).La principale caractéristique en est de fournir un accès à du contenu protégé par le droit d'auteur et les droits voisins ainsi que des services deaudiovisuels.La possibilité d'accéder à des services de contenu en ligne en voyage sera encore plus appréciée à partir du 15 juin 2017, lorsque la nouvelle réglementation en matière d'itinérance entrera en vigueur. En effet, à cette date, les personnes qui voyagent régulièrement paieront l'au tarif national, sous réserve d'une utilisation raisonnable, indépendamment de l'endroit où elles se trouvent dans l'UE.