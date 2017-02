L'espace à l'école: dialoguer en radioamateur avec un astronaute en mission

Inspirer la jeunesse via la radioamateur

En vidéo, Thomas Pesquet s'exprime sur la radioamateur et le programme ARISS



En vidéo, un reportage sur le contact qui a eu lieu début janvier entre Thomas Pesquet et le Collège Faucher d'Allassac (Corrèze)



En vidéo, le travail préparatoire mené par des élèves de maternelle et de CP de l'école communale de Boissières (Gard)

Depuis 1996, le programme ARISS (Amateur Radio on the ISS) offre à des jeunes la possibilité d'échanger en direct avec un astronaute à bord de la Station spatiale par l'intermédiaire de la radioamateur.Une vingtaine d'établissements français (école maternelle, école primaire,ou lycée) ont été sélectionnés pour bénéficier de cette opportunité pendant la mission Proxima de l'de l'ESA.La sélection est effectuée sur la base dupédagogique soumis par les établissements, et le contact en direct est l'aboutissement de plusieursde travail en commun entre les enseignants, les radioamateurs, les bénévoles d'ARISS et les agences spatiales.Une conversation ARISS dure normalement une dizaine de, ce qui correspond auque met l'ISS à survoler une zone, et durant lequel le contact radio est possible depuis l'. Les élèves mettent à profit ces dix minutes pour interroger l'astronaute sur son travail et saà bord de la Station.Le contact ARISS a déjà eu lieu avec succès pour sept écoles depuis fin novembre, et les prochains contacts sont prévus à Chateillon-Plage (Charente-Maritime) entre le 13 et le 19 février, à Boissières et St-Dionisy (Gard) entre le 20 et le 26 février, et à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) entre le 27 février et le 5 mars. Les activités ARISS ne sont pas prioritaires pour les astronautes à bord de la Station, et la date retenue pour le contact reste donc flexible jusqu'au dernier moment.Pour plus d'informations sur le programme ARISS, rendez-vous sur http://www.ariss-f.org/ ou suivez le compte@ARISSFR.Dans le cadre du projet pédagogique "Tous en orbite avec Thomas Pesquet", les élèves des écoles Albert Camus et Robespierre B et du collège Marcel Pagnol et l'association des radioamateurs de Rueil-Malmaison organisent en collaboration avec laune exposition "Tous en orbite, Rueil dans l'espace !" à la médiathèque jusqu'au 25 février. Plus d'informations: http://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Tous-en-orbite-Rueil-dans-l-espace-4282