Résilience du chêne sessile aux variations climatiques en Europe

Les chênes du sud et de l'est de l'Europe menacés d'ici 2100



Mesure en hauteur du test de Vincence à 20 ans. L'évaluation est réalisée par du personnel de l'ONF et de l'INRA. Aujourd'hui, plus de 2 millions de données phénotypiques sont disponibles.

© Inra, Alexis Ducousso

Un dispositif expérimental inédit

Un partenariat avec l'ONF gage de pérennité pour les sites d'expérimentations forestières

Référence publication:

Contact(s) scientifique(s)

Des chercheurs de l'Inra, en collaboration avec l'Office national des forêts (ONF) et des partenaires européens, ont mis en évidence une forte résilience du chêne sessile aux variations climatiques (températures et précipitations). Cette résilience globale masque cependant des réponses différentielles des populations selon leur origine. En réponse au changement climatique futur, la survie et la croissance des populations méridionales seront nettement plus affectées que celles des populations dude l'. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue Global Change Biology.Pour étudier les réponses dusessile aux variations climatiques, les chercheurs de l'Inra, en collaboration avec l'ONF et des partenaires européens, ont analysé lesde survie et de croissance de l'dans unde plantations expérimentales installées il y a 30 ans dans plusieurseuropéens, depuis l'et lajusqu'en Turquie. Des populations issues de 116 origines géographiques avaient été transférées pardans 23 forêts. Parmi ces transferts de populations, certains reproduisent spatialement des variations climatiques analogues à celles annoncées par les prédictions du GIEC(1). Ces plantations fournissent ainsi des éléments importants relatifs aux réponses futures du chêne sessile au changement climatique.Les résultats montrent que, globalement, l'espèce manifeste une faible sensibilité aux variations climatiques. Le facteur qui génère les variations les plus importantes est le manque d'. On note par contre des réponses différentielles des origines géographiques: les populations venant de climats plus chauds ont une croissance inférieure à celle provenant de climats plus froids, montrant que led'origine des populations a contribué à leur différenciationperceptible aujourd'hui.Ces données relatives à un climat contemporain,à l'échelle européenne, ont ensuite été intégrées dans des modèles incluant différents scénarios de hausse des températures d'ici à 2100. Les chercheurs ont ainsi déterminé les zones où la survie et la croissance du chêne sessile pourraient être limitées par le réchauffement à venir. Face à un changement climatique modéré qui aboutirait à une hausse des températures de 1,8°C end'ici 2100, l'espèce voit sa survie réduite au sud et à l'est de l'Europe. Les chênes sessiles situés dans le nord de l'Espagne, le centre et le sud de la France, lede la Serbie, l'de la Hongrie, l'est de la Géorgie et lede la Turquie verraient leur croissance, voire leur survie, affectées. En revanche, les populations proches de la limite nord de la zone de distribution naturelle du chêne sessile bénéficieraient d'une croissance relativement plus rapide, notamment dans lede la Pologne, en Ecosse, dans le sud de la Norvège ou en Suède.Ces phénomènes s'amplifieraient dans le cas d'unplus sévère, + 3,7°C en moyenne d'ici 2100.Ce dispositif expérimental est inédit de par son ampleur et lade l'. Il a permis d'évaluer la résistance au réchauffement climatique d'une espèce forestière d'intérêt majeur au plan économique, écologique, et culturel et couvrant plus 1,5 millions d'hectares en France.La prochaine étape de cette expérimentation sera portera sur l'étude d'autres composantes biologiques à prendre en considération pour l'adaptation des espèces: les capacités de reproduction et l'ajustement du cycle de croissance dans lade(phénologie). Ces travaux éclairent d'unnouveau la question de l'éventuelle migration assistée2 du chêne, qu'il reste à modéliser plus précisément.Ces travaux ont été cofinancés par trois projets européens desur l'adaptation des forêts au changement climatique: FORGER ( http://www.fp7-forger.eu ), TREEPEACE ( http://www.treepeace.fr ) et MOTIVE (motive-project.net)Ces résultats, issus d'une véritable prouessevu la taille du dispositif, n'auraient pu être obtenus sans la collaboration de partenaires européens - au travers des soutiens financiers de l'Union Européenne - et la coopération de l'(ONF) en France qui a accueilli 4 plantations comparatives de Chêne sessile dans quatre forêts domaniales de 19 à 40 ha chacune: La Petite Charnie (Sarthe), Vierzon (Cher), Sillégny (Moselle) et Vincence (Nièvre). Les essais installés dans ces forêts publiques, constituent un gage de pérennité pour ce type d'expérimentation sur le long terme.