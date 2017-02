Signature du contrat industriel pour la première mission d'astronautes à bord du véhicule spatial Orion



Vue d'artiste d'Orion et de son module de service européen

C'est un module de service européen qui assurera la propulsion du véhicule spatial Orion de la NASA dont la première mission, en 2018, consistera à aller au-delà de lapuis à revenir sur. L'ESA etDefence and Space viennent de convenir avec lade construire un deuxième module end'une deuxième mission, habitée cette fois, en 2021.Ce sera la première fois depuis 1972 que des hommes quitteront l'; et ce sont des équipements européens qui assureront la, l', l'approvisionnement enet lepour un équipage pouvant comporter jusqu'à 4 astronautes.L'accord conclu, qui vient prolonger la collaboration ESA/NASA dans le domaine des vols habités, entamée avec la, constitue une preuve de la reconnaissance des compétences d'Airbus et de l'ESA.L'ESA signera le contrat correspondant avec Airbus Defence and Space en vue de la construction du deuxièmeeuropéen dans le bâtiment d'intégration d'Airbus DS à Brême (Allemagne), où le premier module est déjà en cours d'assemblage.