Des cristaux à luminescence multicolore: une approche cœur-coquille

Préparation en deux étapes d'un cristal imbriqué avec un complexe terbium au cœur entouré d'une coquille de complexe d'europium. Trois photographies prises de ce cristal sous lumières UV à différentes longueurs d'onde. © François Riobé

Le contrôle précis de la morphologie d'un matériau, un cristal par exemple, peut parfois faire émerger des propriétés originales. Les cristaux de complexes de lanthanides récemment obtenus par une équipe du Laboratoire de chimie (CNRS/ ENS de Lyon/ UCBL) en sont unexemple. La structure singulière de ces derniers, de type cœur-coquille, a permis l'accès à unemulticolore modulable par lad'd'excitation. Réalisé en collaboration avec les équipes lyonnaises du Laboratoire "Chemistry, catalysis, polymers and processes" (CNRS/ ESCPE Lyon/UCBL), de l'dede Lyon (CNRS/ENS de Lyon/UCBL) et du Laboratoire des multi-matériaux et interfaces (CNRS/UCBL), ce travail vient de paraitre dans la revueLes complexes à base de lanthanides sont connus pour présenter des propriétés de luminescence, ce qui leur ouvre des applications dans le domaine de l'éclairage ou encore de l'en milieu biologique. Excités par uneultra-violette qu'ils absorbent, ces complexe re-émettent unede longueur d'onde précise et dépendante du lanthanide choisi. Ces complexes sont également connus pour cristalliser de manière originale: en effet, substituer un lanthanide par un autre en cours de cristallisation ne gêne en rien la croissance duqui se poursuit sans discontinuité pour former un cristal parfait de taille millimétrique.D'où l'idée qu'ont eue les chercheurs du Laboratoire dede l'ENS de jouer avec ces propriétés remarquables de cristallisation pour préparer des "multi-cristaux" luminescents, pouvant présenter non plus une mais plusieurs luminescences à différentes longueurs d'onde, en fonction de la lumière ultra-violette excitatrice. Ainsi, ils ont pu envelopper un cœur de complexes de terbium dans une coquille de complexes d'europium, deux lanthanides luminescents, pour former des cristaux. Selon la longueur d'onde d'excitation, ils ont pu observer, une luminescencede la coquille, verte du cœur, ou simultanée des deux domaines cristallins à une longueur d'onde d'commune aux deux lanthanides (voir Figure). Un premier pas de nouveauxmultifonctionnels dont il est possible de contrôler la multi-luminescence,clé pour leur utilisation dans des dispositifs photo-luminescents tels que des éclairages àou de nouveaux dispositifs anti-contrefaçon.Cristina M. Balogh, Laurent Veyre,Pilet, Cyril Charles, Laurent Viriot, Chantal Andraud, Chloé Thieuleux, François Riobé & Olivier MauryTwo-color three-state luminescent lanthanide core-shell crystalsChem. Eur. J. 12 janvier 2017François Riobé, Laboratoire de chimie - LyonChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes