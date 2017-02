De nouveaux outils de fusion des images en microscopie corrélative

Figure: Fusion des images des mêmes cellules en microscopie électronique et photonique: A - Image en microscopie optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. En général, on parle de...) microscopie électronique à balayage (La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en anglais) est une technique de microscopie basée sur le principe des interactions...)

© Perrine Paul-Gilloteaux. Xavier Heiligenstein. Marie-Charlotte Domart.

La microscopie corrélative cherche à fusionner les informations obtenues par différentes modalités d'imagerie sur un même échantillon. Dans le cadre du projet d'infrastructure nationale "France-BioImaging", des chercheurs et ingénieurs du CNRS ont développé une approche innovante de mise ende structures imagées à différentes échelles. Cette étude qui permet de replacer une fonction moléculaire observée endedans sonultra-structural en microscopie électronique, a été publiée le 31 janvier 2017 dans la revueLa compréhension du vivant passe en priorité par l'. Depuis les débuts de laen, les techniques d', et plus spécialement de microscopie, ont joué un rôle essentiel. Parmi celles-ci, les microscopies photonique/optiques et électroniques sont aujourd'hui les outils complémentaires utilisés au quotidien par les chercheurs. Réussir à appliquer successivement ces deux technologies, aux mises en oeuvre profondément différentes, sur un mêmebiologique est un challenge qu'uncroissant de scientifiques et laboratoires abordent à travers le. Ce champ disciplinaire est dénommé "Microscopie Corrélative". Plus précisément, la microscopie corrélative alliant la microscopie optique et la microscopie électronique est appelée CLEM (Correlative Light and Electron Microscopy). Elle est lede lance de la mise en relation entre une structure (microscopie électronique) et sa fonction (microscopie photonique).La CLEM requiert plusieurs étapes de préparation et de transfert entre les modalités d'imagerie et la mise en relation des images collectée fait appel à des outils technologiques adaptés aux transferts puis des outils informatiques pour réunir les informations issues des microscopes.Les outils technologiques sont très souvent adaptés au cas par cas auet aux modalités d'imagerie disponibles dans chaque laboratoire. La partieest plus largement transposable et comporte suffisamment de similarités pour permettre aux auteurs de cette étude de proposer uncapable de s'adapter à différentes. Pour assurer l'autonomie de l'utilisateur et optimiser l'analyse des résultats obtenus, ils ont de plus développé de nouvelles méthodes de vision parpour permettre à ce logiciel, nommé eC-CLEM (pour easy Cell- Correlative Light to Electron Microscopy), de recaler des données multidimensionnelles. Par des approchessans vérité terrain, eC-CLEM donne un retour précis sur l'erreur et la confiance à avoir dans la mise en correspondance d'unfluorescent avec une structure en microscopie électronique. eC-CLEM (disponible sur la plateforme logicielle Icy http://icy.bioimageanalysis.org/ (France-BioImaging etPasteur) détecte également les déformations liées aux transformations physiques que subit l'échantillon lors des étapes de préparation entre les différents microscopes et propose une compensation informatique spécifique.Afin de s'adapter au plus grand nombre de projets, l'emphase a été mise sur unesimple donnant accès à la fois à des possibilités d'alignements manuels, mais également. L'automatisation de la recherche des échantillons transposés entres les microscopes ouvre de nouvelles perspectives vers la démocratisation de la technique de l'imagerie corrélative, et l'augmentation du nombre d'échantillons analysables par cette technique.