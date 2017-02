Plus rapide d'au moins une heure

Le sucre, allié du premier accouchement



Photo: © Vividpixels | Dreamstime.com

C'est connu : la durée de l'accouchement est généralement plus longue chez les mères dont c'est le premier enfant que chez les femmes ayant déjà donné naissance. Peu de solutions existent pour accélérer le processus. Mais uneréalisée par unede l'UdeS change la donne. La? Le glucose.Le, on le sait, améliore la performance musculaire. Qu'arriverait-il si on ajoutait du sucre (dextrose 5 %) au soluté salin habituellement administré à la mère lors de l'? C'est ce qu'a voulu savoir la Dre Josianne Paré dans le cadre de ses études en obstétrique-gynécologie à la Faculté deet des sciences de laPlutôt que de donner un soluté salin aux femmes qui donnent naissance pour la première fois et dont le travail est(accouchement provoqué), comme c'est l'habitude, un des deux groupes de femmes ayant participé à l'étude s'est fait administrer un soluté auquel on a ajouté du sucre. Résultat: chez ce dernier groupe, les accouchements ont été plus rapides ende 76(423 minutes pour le groupe ayant reçu le soluté sucré versus 499 minutes pour les femmes ayant reçu le soluté salin).Qui plus est, les chercheurs ont remarqué qu'il n'y avait pas de différence ni dans le mode d'accouchement, ni dans les mesures mises en place pour leduaprès la naissance.C'est donc dire qu'il existe désormais un moyen facile, peu coûteux et sécuritaire pour réduire la durée de l'accouchement chez la femme qui donne naissance pour la première fois et par induction.Les résultats de la recherche effectuée sous la direction de la Dre Josianne Paré ont été présentésrécemment àannuelle de la Society for Maternal-Fetal Medicine à Las vegas. Ils ont été diffusés en ligne à la fin janvier dans le American Journal of Obstetrics and Gynecology et seront publié sous peu dans la version imprimée du journal