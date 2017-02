CASSIOPEE YbB12, un nouvel isolant topologique de Kondo

(gauche) Structure atomique du cristal YbB12 (Yb en vert et B en gris).

(droite) Diagramme de diffraction d'électrons lents de la surface propre de YbB12. Les taches fines et brillantes indiquent que la surface est propre et bien ordonnée.

Figure 2:

(a) Diagramme d' énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.) vecteur (En mathématiques, un vecteur est un élément d'un espace vectoriel, ce qui permet d'effectuer des opérations d'addition et de multiplication...) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de...) dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les...) fenêtre (En architecture et construction, une fenêtre est une baie, une ouverture dans un mur ou un pan incliné de toiture, avec ou sans vitres.) courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes...)

(b) Structure de la polarisation orbitale du moment angulaire (En physique, le moment angulaire ou moment cinétique est la grandeur physique qui joue un rôle analogue à la quantité de mouvement dans le cas des rotations. Comme le moment angulaire dépend du choix de...)

L'étude du composé YbB12 par photoémission résolue en angle réalisée sur la ligne CASSIOPEE a permis de mettre en évidence l'existence d'un état de surface métallique. Les résultats obtenus suggèrent fortement l'origine topologique de cet état depar l'effet Kondoet suggèrent donc que YbB12 serait untopologique de Kondo.A la différence du(c'est-à-dire de l'intérieur) d'unoù lessont alignés selon un motif régulier, certains phénomènes particuliers apparaissent à sa surface et, sans surprise, ces phénomènes peuvent également être affectés par le volume. Parmi ces phénomènes physiques, les états de surface topologiques dont les propriétés sont déterminées par la symétrie des états électroniques du volume, suscitent un intérêt particulier.Un état de surface topologique permet l'écoulement d'un courant desans que celui-ci soit affecté par la structure atomique fine ou par la contamination de la surface cristalline, et l'des spins dépend de la direction de propagation des électrons même si le volume n'est pas magnétique. De gros efforts deont été faits dans le but de mettre en application les états de surface topologiques dans les semiconducteurs de future génération pour des dispositifs de spintronique et notamment, les effets de corrélations électroniques sur les états de surface topologiques ont été particulièrement étudiés ces dernières années.Les fortes corrélations électroniques peuvent être à l'origine de nombreux phénomènes, tels que laà hauteou la magnétorésistanceen volume. Plusieurs nouveaux phénomènes physiques dus à lade ces propriétés et des états de surface topologiques sont prédits théoriquement. En particulier, il a été prédit que la combinaison de fortes corrélations électroniques avec unespin-orbite pouvait conduire à de nouveaux états topologiques de nature quantique dans les isolants de Kondo1: les isolants topologiques de Kondo. Cependant, les chercheurs rencontrent des difficultés expérimentales à générer des états de surface topologiques, qui sont intimement liées aux effets de fortes corrélations électroniques. Un isolant particulier, l'hexaboride de samarium SmB6, qui présente une– semiconducteur via l'effet Kondo à basse température, a pourtant été décrit comme un possible isolant topologique de Kondo. Néanmoins, certains travaux ont conduit à une interprétationde l'état électronique de surface et il n'est donc pas très clair si SmB6 est bien un isolant topologique de Kondo, ou si un état de surface topologique pourrait être engendré par les corrélations électroniques.Une équipe de recherche, issue d'une collaboration entre l'd'Osaka, l'des sciences moléculaires d'Okazaki, l'institut des sciences de structure de la(IMSS-KEK), l'Université d'Ibaraki et de la ligne CASSIOPEE à, a développé une nouvelle méthode pour obtenir une surface propre et bien définie d'un monocristal de boride d'ytterbium YbB12, et étudié son état électronique de surface par des mesures de photoémission angulaire (ARPES) résolues enet en symétrie.La figure 1 présente leded'électrons lents (LEED) observé après le processus de nettoyage. Les taches fines et bien définies et le faible fond diffus montrent qu'une surface (001) propre et bien ordonnée de YbB12 a été obtenue. En plus des taches de diffraction correspondant aude maille de la surface (001), des taches d'ordre fractionnaire révélatrices d'une reconstruction de surface sont également observées. Le diagramme de diffraction présente une symétrie d'ordre 4, ce qui est attendu pour la structure de volume du cristal (voir la partie gauche de la figure 1).La figure 2 présente les résultats d'ARPES révélant la structure électronique de surface. On peut constater que l'état métallique (lignesur la figure 2(a)) disperse continûment surle gap de volume. La structure électronique de volume de YbB12 ne pouvant comporter de tels états métalliques dispersant à travers tout le gap de Kondo, cet état métallique provient forcément de la structure électronique de surface. De plus, les mesures de dichroïsme circulaire en ARPES réalisées sur CASSIOPEE révèlent uneorbitale hélicoïdale de l'état de surface métallique, ce qui est très lié à une polarisation en spin. Ces résultats suggèrent fortement l'origine topologique des états de surface de YbB12, engendrés par l'effet Kondo.