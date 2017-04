Clap de fin pour la recherche solaire depuis la station spatiale internationale



La Station spatiale internationale



L'instrument Solar à l'extérieur de Columbus

Extinction des feux



Le centre de contrôle belge

Arrivée de Solar à la Station spatiale internationale

Le centre de contrôle - situé en Belgique - va définitivement éteindre "Solar", un appareil scientifique qui a observé depuis neuf ans sans discontinuer le soleil depuis la station spatiale internationale."Solar" a mesuré presque l'entièreté de lades radiations émises par l'astre solaire à travers le. Alors qu'il avait été conçu pour fonctionner pendant 18, l'instrument a continué à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, dépassant en cela toutes les prévisions.Lesqu'il a réalisées améliorent nos connaissances duet permettent aux scientifiques de créer des modèles informatiques très précis et de prévoir ainsi le comportement de notrePour prédire le comportement du soleil, les scientifiques conçoivent des modèles informatiques complexes pour créer une véritable étoile virtuelle. Toute information supplémentaire leur permet d'affiner le modèle. Modéliser et prédire l'du soleil avec précision constitue un pas important vers une meilleure compréhension de l'influence de l'sur lede la Terre.Entre 2012 et 2016, laa modifié à cinq reprises sa position pour que Solar puisse suivre le soleil sans interruption pendant un"solaire" complet, soit l'équivalent d'un mois de jours "terrestres".C'était d'ailleurs la première fois que la station a changé de position uniquement pour des motifs scientifiques, ce qui est un exploit en soit. En effet, ce n'est pas tous les jours que l'on déplace unede 450 tonnes enSolar a été orienté aujourd'hui vers une position finale de rangement, où il sera sécurisé par une épingle.au long de ses derniers jours de service opérationnel, Solar aura continué à générer desimportantes.Les équipes présentes au centre desitué à Bruxelles ont effet profité de ces derniers moments pour pousser le matériel jusque dans ses retranchements afin de mieux comprendre dans quelle mesure les observations ont été affectées par l'âge et les changements intenses deque Solar a dû endurer à l'extérieur de la station. Grâce à ces informations supplémentaires, les chercheurs sont en mesure de développer des logiciels qui permettront une meilleure calibration d'une partie des données.Comme le note Astrid Orr, laaude l'ESA, "après toutes ces années pendant lesquelles nous avons acquis une masse d'informations précieuses sur notre soleil, c'est évidemment un moment émouvant pour l'équipe. D'un autre côté, Solar a largement dépassé toutes les attentes placées en lui"."Laque nous conduisons ne fournit pas de jolies images, mais uniquement des chiffres. Je tire mon chapeau à tous les chercheurs qui ont patiemment mis de l'ordre dans cette mine de données. Vu de l'extérieur, cette branche de la recherche peut paraître fastidieuse et pas très excitante, mais les études climatiques dépendent largement de ces données pour comprendre ledans lequel nous vivons et comment nous l'influençons".Les mesures obtenues grâce à l'instrument SOLAR/SolACES sont disponibles librement ici: https://www.cosmos.esa.int/web/esdc