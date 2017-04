Une planète à part

Pluton et ses mystères de glace



Vue d'artiste de la sonde New Horizons.

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la fois les mesures in situ (champs électriques et magnétiques,...)

New Horizons (New Horizons (« nouveaux horizons » en français) est une sonde spatiale de la NASA qui doit étudier Pluton et son satellite Charon en 2015. Elle doit ensuite survoler certains petits objets...)

planète naine (En astronomie, une planète naine est un type d'objet céleste du système solaire, intermédiaire entre une planète et un petit corps.)

Pluton (Pluton, dont la désignation officielle est (134340) Pluton, est la deuxième plus grande planète naine connue du système solaire et le 10e plus grand astre connu orbitant le Soleil. Originellement considérée...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

Agence spatiale européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est une agence spatiale intergouvernementale fondée le 31 mai 1975. Elle est chargée de la coordination des projets spatiaux de 18 pays...)

plage (La géomorphologie définit une plage comme une « accumulation sur le bord de mer de matériaux d'une taille allant des sables fins aux blocs ». La plage ne se limite donc pas aux étendues de sable fin ; on trouve...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la...)

Horizons (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie, littérature, et bien...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre système planétaire) : les huit...)

la plage (La Plage est un film anglo-américain réalisé par Danny Boyle en 2000 et adapté du roman The Beach d'Alex Garland)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et...)

cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette distance est appelée rayon du cercle. Celui-ci étant...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

kilomètre (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

sable (Le sable, ou arène, est une roche sédimentaire meuble, constituée de petites particules provenant de la désagrégation d'autres roches dont la dimension est comprise entre 0,063 et...)

lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant...)

Charon (Charon (P I Charon, Pluton I) est le plus grand satellite naturel de Pluton.)

Kerberos (Kerberos est un protocole d'authentification réseau qui repose sur un mécanisme de clés secrètes (chiffrement symétrique) et l'utilisation de tickets, et non de mots de passe en clair, évitant ainsi le...)

inerte (Inerte est l'état de faire peu ou rien.)

Une planète à part

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

doctorant (Un doctorant est un chercheur débutant s'engageant, sous la supervision d'un directeur de thèse, dans un projet de recherche sur une durée variable selon les pays et les statuts, comprenant la rédaction et...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

Marie Curie (Maria Sk?odowska-Curie (née à Varsovie le 7 novembre 1867 et décédée à Sancellemoz le 4 juillet 1934), connue en France sous le nom de Marie Curie, est une physicienne polonaise naturalisée...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la...)

ombre (Une ombre est une zone sombre créée par l'interposition d'un objet opaque (ou seulement partiellement opaque) entre une source de lumière et la surface sur laquelle se réfléchit cette lumière....)

Des montagnes de glace

monde (Le mot monde peut désigner :)

lac (En limnologie, un lac est une grande étendue d'eau située dans un continent où il suffit que la profondeur, la superficie, ou le volume soit...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

zéro (Le chiffre zéro (de l’italien zero, dérivé de l’arabe sifr, d’abord transcrit zefiro en italien) est un symbole marquant une position vide dans...)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français...)

roche (La roche, du latin populaire rocca, désigne tout matériau constitutif de l'écorce terrestre. Tout matériau entrant dans la composition du sous-sol est formé par un assemblage de minéraux, comportant parfois...)

givre (Le givre est un dépôt de micro-gouttelettes d'eau surfondue (= en surfusion) sur une surface lorsque la température est sous le point de congélation (0 °C). En effet, l'eau peut rester sous...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des...)

glacier (Un glacier est une masse de glace plus ou moins étendue qui se forme par le tassement de couches de neige accumulées. Écrasée sous son propre poids, la neige expulse l'air qu'elle contient, se soude en une masse...)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2, constituant majoritaire de...)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre) désigne la matière apparemment indétectable, invoquée pour rendre compte d'effets inattendus,...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Planitia (Planitia (pluriel planitiae) est un mot d'origine latine désignant une surface plate, une plaine. Il est utilisé sur Mars pour décrire une plaine basse ou une grande étendue sans reliefs. Ce type de formation s'oppose par conséquent aux...)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999) et qui précède un million un (1 000 001). Il vaut un millier de...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)

atterrisseur (Un atterrisseur (lander en anglais) désigne en dans le domaine de l'astronautique un engin spatial embarqué dans un véhicule spatial destiné à se poser sur la surface d'un astre (ou d'un satellite)....)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

marche (La marche (le pléonasme marche à pied est également souvent utilisé) est un mode de locomotion naturel. Il consiste en un déplacement en appui alternatif sur les jambes,...)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue de la...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

Sur Pluton, l'eau gelée est tellement solide qu'elle forme des montagnes et les glaciers sont constitués de glace d'azote. Les caractéristiques de cette planète naine, que les scientifiques découvrent peu à peu grâce aux informations transmises par laaméricainequi s'en est approchée en juillet 2015, sont vraiment surprenantes.Las'avère beaucoup plus surprenante que prévu car elle présente toutes sortes de phénomènes inexpliqués à sa. Pour en savoir plus, nous avons sollicité quelques-uns des plus éminents spécialistes en, en commençant par Elliot Sefton-Nash, de l'qui a choisi de nous emmener sur unepour mieux représenter Pluton, corps céleste qui restait un mystère depuis sa découverte en 1930.D'abord qualifié de, puis déclassé en planète naine en 2006, il se dévoile depuis peu grâce à la mission New, alimentant l'imagination des scientifiques."L'une des choses qu'il faut comprendre au sujet de Pluton, c'est son échelle réelle par rapport au, explique Elliot Sefton-Nash. Sur, si je dessine lesous la forme d'unde 30 cm, on doit ensuite faire environ 35 pas dans cette direction pour pouvoir dessiner laselon le même ordre de grandeur, dit-il.Après s'être éloigné, il reprend: "Donc le Soleil est là-bas et il mesure 30 cm, ce qui veut dire que la Terre devrait être à peu près là et mesurer environ 3 mm. Si on voulait représenter Pluton à la même échelle, poursuit-il, elle mesurerait 0,3 mm et elle serait unplus loin."Leatteint ce derniersur la plage: "Je ne peux pas dessiner quelque chose de 0,3 mm, donc je vais représenter Pluton en un peu plus grand, précise-t-il. Si ça, c'est Pluton, dit-il en traçant un cercle dans le, sa plus grande, qui s'appelle, fait à peu près la moitié de sa taille, mais Pluton a quatre autres lunes: Styx, Nix,et Hydra. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le système de Pluton, ce n'est pas qu'un boule glacée, froide et," lance-t-il.Tournant dans l'histoire de l': le 14 juillet 2015, Pluton a été approchée pour la première fois. La sonde de la New Horizons a effectué des mesures et photographié la planète naine, révélant des aspects d'elle-même totalement inconnus.A Grenoble, Bernard Schmitt et Tanguy Bertrand font partie des équipes qui travaillent sur lesde New Horizons. Tous deux ont été fascinés de découvrir que Pluton ne ressemble ni aux planètes rocheuses comme la Terre et Mars, ni aux géantes gazeux comme Jupiter et Saturne. Pluton estsimplement à part."Quand New Horizons est arrivé sur Pluton, indique Tanguy Bertrand,à l'Pierre et, on a été frappé par la topographie de Pluton parce qu'il y a des montagnes qui cumulent à 4 kilomètres d'et un énorme bassin topographique qui est à moins 3 kilomètres d'altitude par rapport à un niveau moyen. Et ce sont des différences topographiques énormes pour un corps tout petit comme Pluton," souligne-t-il.Les six giga-octets d'images et de mesures transférées au compte-gouttes par la sonde américaine offrent un regard nouveau sur les zones d'qui entouraient Pluton.En creusant ces informations, les scientifiques sont tombés sur undominé par la glace. Bernard Schmitt et Tanguy Bertrand nous emmènent voir ungelé pour mieux nous faire comprendre les différences entre ce que nous avons sur Terre et ce qui a été découvert sur Pluton. "La glace d'est proche decomme dans tous les glaciers par exemple des Alpes; donc, elle est relativement molle, elle s'écoule et elle forme des glaciers, précise Bernard Schmitt, directeur de recherches au. Sur Pluton, cette glace est à moins 230 degrés et elle est aussi dure que de la; donc en fait, sur Pluton, c'est la glace qui forme les montagnes," insiste-t-il.Les montagnes de Pluton sont formées de glace d'eau parfois tachetée dede. L'immenseen forme de coeur sur sa surface est lui constitué d'. D'après les scientifiques, cette planète a des cycles saisonniers marqués , ce qui pourrait expliquer quelques-unes des particularités inhabituelles de sa surface."A l'équateur, c'est une énigme, expose Tanguy Bertrand en nous montrant des images de Pluton. Il n'y a pas de glace volatile, c'est seulement le socle, la glace d'eau, recouverte de suie noire, de cettequi provient de la photolyse des glaces par les rayons UV, fait-il remarquer. Donc, il y a tout un contraste de couleurs entre les zones sombres à l'équateur et les zones plus brillantes auet ce gigantesque glacier d'azote qui a la taille de la France," explique-t-il.Ce glacier nommé Sputnikpourrait avoir moins d'und'années, un jeune âge comparé à ceux des autres planètes. Quant à savoir comment il s'est formé et comment il se renouvelle, la question n'est pas encore tranchée.Comprendre Pluton peut nous aider à faire progresser nos connaissances sur le système solaire dans son. Alors, pour les scientifiques, il serait souhaitable de retourner sur place."Je crois que ce serait fantastique d'y envoyer unpour analyser tout d'abord, les structures et la minéralogie de près, mais aussi pour observer Pluton sur une plus longue période, s'enthousiasme Elliot Sefton-Nash, parce qu'on ne l'a vu que lors d'unespécifique de son, mais les changements saisonniers pourraient se révéler très dynamiques si on pouvait l'observer pendant toute une."Tanguy Bertrand renchérit: [Ce qui se passe sur Pluton,] "c'est curieux et donc on a envie justement de simuler ce monde, de faire des expériences, pour essayer de comprendre comment cela, puisque sur place, il y a du, une, des glaces, mais ce n'est pas la même chose que sur Terre."Bernard Schmitt conclut: "Qu'on ait une planète aussià une telle distance du Soleil, on ne se l'imaginait pas. Cela nous pose énormément de questions supplémentaires, reconnaît-il, mais une mission spatiale qui pose plus de questions qu'elle n'en résous, c'est une mission réussie."Il y a quelques années, Pluton et ses lunes n'étaient encore que des pixels dans nos télescopes, des points énigmatiques dans la ceinture d'astéroïdes au-delà de Neptune. Aujourd'hui, les scientifiques commencent tout juste à mieux les cerner.