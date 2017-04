Conduire en produisant moins de GES

automobile (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en conséquence. C'est un des moyens de...)

ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être à moins de...)

automatique (L'automatique fait partie des sciences de l'ingénieur. Cette discipline traite de la modélisation, de l'analyse, de la commande et, de la régulation des systèmes dynamiques. Elle a pour fondements...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

poussée (En aérodynamique, la poussée est la force exercée par le déplacement de l'air brassé par un moteur, dans le sens inverse de l'avancement.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

efficacité énergétique (En physique et ingénierie mécanique, l'efficacité énergétique (ou efficacité thermodynamique) est un nombre sans dimension, qui est le rapport entre ce qui peut être...)

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces méthodes à donner les liens pouvant exister entre...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

vitesse (On distingue :)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie électromagnétique, provenant du Soleil (dans le cas des corps du système solaire) ou...)

transports (Le transport, du latin trans, au-delà, et portare, porter, est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre.)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme....)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit...)

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il effectue ce travail à partir d'une...)

véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre.)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

génie civil (Le Génie civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles. Les ingénieurs civils s’occupent de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et de la...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

maîtrise (La maîtrise est un grade ou un diplôme universitaire correspondant au grade ou titre de « maître ». Il existe dans plusieurs pays et correspond à différents niveaux selon ceux-ci.)

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le titulaire...)

territoire (La notion de territoire a pris une importance croissante en géographie et notamment en géographie humaine et politique, même si ce concept est utilisé par d'autres sciences humaines. Dans le dictionnaire de...)

L'éco-conduitepermet-elle des économies d'essence significatives ? Celles-ci sont-elles du même ordre que l'on conduise enou sur les autoroutes ? Y a-t-il une différence entre les résultats obtenus par la conduite manuelle et ceux obtenus par la conduite? Enfin, les changements apportés à la manière de conduire persistent-ils dans leCes questions, le professeur Philippe Barla, du Département d'économique, y a répondu en faisant, avec trois autres chercheurs, l'analysed'unederecueillies durant undemené entre 2009 et 2010 par l'Agence de l'du Québec. La cueillette des données avait été confiée à la société FP Innovations. Les résultats de l'ont paru en février 2017 dans la publication"Le principal résultat de notre étude est que l'effet de l'éco-conduite est plus marqué en ville que sur les autoroutes, indique Philippe Barla. Les réductions moyennes de la consommation d'essence que nous avons observées sont de 4,6% en ville et de 2,9% sur les autoroutes." Selon lui, l'élément qui ressortparticulièrement est l'incidence plus grande de la conduite manuelle sur la consommation d'essence: -10% en ville et -8% sur les autoroutes. "Avec ce type de conduite, dit-il, la réduction de la consommation passe par le fait de changer dede manière optimale, avec le plus bas régime possible."En 2005, au Canada, les émissions de(GES) du secteur desreprésentaient 26% dude ces émissions. La majeure partie provenait de l'automobile.Des études ont démontré que les habitudes de conduite ont un effet significatif sur la consommation d'essence. Cependant peu d'études ont à ceété consacrées à la formation à l'éco-conduite automobile. Les techniques d'éco-conduite consistent notamment à accélérer puis décélérer en douceur, à changer de vitesse de façon optimale, à maintenir une vitesse modérée et constante, à prévoir ladense, à éviter de faire tourner leau ralenti et à assurer un bon entretien duL'étudié par les chercheurs comprenait 59 conducteurs résidant soit à, soit à Québec. Environ la moitié d'entre eux étaient propriétaires de leur véhicule, les autres utilisaient celui de leur employeur. Les véhicules comprenaient des sedans, des VUS et des hatchbacks. Laembarquée permettait d'enregistrer des données telles que la consommation instantanée d'essence, la vitesse et les accélérations. Ces informations étaient transmises régulièrement à un serveur.La plupart des autres recherches sur l'éco-conduite n'ont mesuré que les bénéfices à court terme. Cette fois, l'expérience menée par l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec s'est étalée sur 10 mois. "Cette longue période nous a permis de découvrir que l'effet d'éco-conduite ne dure pas dans le temps, explique Philippe Barla. Chassez le naturel, il revient au galop, pourrait-on dire. D'une part, les bénéfices de l'éco-conduite en ville ont diminué de moitié sur la période de 10 mois. D'autre part, les bénéfices relatifs à la conduite sur les autoroutes se sont avérés nulsde la trentième semaine."Les chercheurs ont calculé que les conducteurs pouvaient espérer une économie d'environ 60$ annuellement sur leur consommation d'essence. Selon le professeur, une augmentation de ces bénéfices serait possible en combinant les techniques d'éco-conduite à un dispositif donnant une lecture en temps réel de la consommation d'essence.Trois autres chercheurs ont participé à l'étude. Luis Miranda-Moreno enseigne leà l'McGill. Mathieu Gilbert-Gonthier, diplômé de laen économique de l'Université Laval, étudie maintenant à l'Université de Toronto. Et Marco Antonio Lopez Castro poursuit ses études deen aménagement duà l'Université Laval.