Des régles européennes pour les robots et les véhicules autonomes



Les interactions entre les hommes et les robots étant devenues monnaie courante, les députés soulignent que des règles européennes sont nécessaires pour garantir un niveau standard de sécurité - ©AP Images/European Union - EP

Règles sur la responsabilité et impact des robots sur la main-d'œuvre

Un code de conduite éthique et une nouvelle agence européenne pour la robotique

Des règles européennes dans le domaine en évolution rapide de la robotique sont nécessaires afin de mettre en place des normes éthiques ou encore d'établir la responsabilité en cas d'accidents impliquant dessans conducteur. C'est ce qu'ont affirmé les députés dans une résolution adoptée jeudi.Les députés demandent à la Commission européenne de proposer des règles sur la robotique et l', end'exploiter pleinement leur potentiel économique et de garantir un niveau standard de sûreté et de sécurité. Ils soulignent que des normes réglementaires pour les robots sont envisagées dans plusieurset que l'UE doit prendre l'initiative pour fixer ces normes afin de ne pas être contrainte de suivre celles édictées par des pays tiers."Bien que je me félicite que le Parlement ait adopté mon rapport sur la robotique, je suis également déçue que la coalition de droite, composée des groupes ADLE, PPE et ECR, ait refusé de tenir compte des éventuelles conséquences négatives sur le marché du travail. Ils ont rejeté ungénéral et ouvert, et ont ainsi négligé les craintes de nos citoyens", a déclaré leMady Delvaux (S&D, LU).Les députés font remarquer qu'unlégislatif est urgent et nécessaire pour clarifier les questions de responsabilité, en particulier pour les voitures sans conducteur. Ils appellent à un système d'assurance obligatoire et à un fonds supplémentaire pour garantir le dédommagementdes victimes en cas d'accidents causés par ce type de voitures.Par ailleurs, les parlementaires demandent à la Commission d'envisager, à long terme, la possibilité de créer un statut juridique spécial pour les robots, afin de clarifier la responsabilité en cas de dommages.Le développement rapide des robots pourrait entraîner des changements sur le marché du travail par la création, leet la perte de certains emplois. Le Parlement demande à la Commission de suivre ces tendances de près.L'utilisation croissante de la robotique soulève également des questions éthiques, liées par exemple à laprivée et à la sécurité, expliquent les députés. Ils proposent un code de conduite éthique volontaire sur la robotique pour les chercheurs et les concepteurs. L'objectif est de garantir qu'ils opèrent conformément aux normes juridiques et d'éthique et que la conception et l'utilisation des robots respectent la dignité humaine.De plus, les députés exhortent la Commission à envisager la création d'une agence européenne pour la robotique et l'intelligence artificielle, afin de fournir aux autorités publiques une expertise technique, éthique et réglementaire.La résolution a été adoptée par 396 voix pour, 123 voix contre et 85 abstentions. La Commission n'est pas contrainte de suivre les recommandations du Parlement mais elle doit exposer ses raisons en cas de refus.Selon la Fédération internationale de la robotique, les ventes de robots ont augmenté ende 17% par an entre 2010 et 2014, et de 29% au niveau mondial rien qu'en 2014.