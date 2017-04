La naine ultrafroide et les sept planètes

Sur ce diagramme figurent, à titre comparatif, les orbites des planètes nouvellement découvertes autour de la naine rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) satellites (Satellite peut faire référence à :) Système Solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre système planétaire) : les...) planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa...) Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine...) rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

Crédit: ESO/O. Furtak

Sur ce diagramme figurent, à titre comparatif, les orbites des planètes nouvellement découvertes autour de la naine rouge TRAPPIST-1 ainsi que celles des satellites de Jupiter au sein de notre Système Solaire. Toutes les planètes détectées autour de TRAPPIST-1 se trouvent à plus grande proximité de leur étoile que la planète Mercure du Soleil. Toutefois, leur étoile étant beaucoup moins lumineuse, ces planètes se trouvent exposées à des niveaux de rayonnement semblables en intensité aux rayonnements que recoivent Vénus, la Terre et Mars dans le Système Solaire.

Crédit:ESO/O. Furtak

Sur ce diagramme figurent, à titre comparatif, les tailles des planètes nouvellement découvertes autour de la naine rouge TRAPPIST-1 ainsi que celles des satellites de Jupiter au sein de notre Système Solaire. Toutes les planètes détectées autour de TRAPPIST-1 sont de dimensions semblables à celles de la Terre.

Crédit: ESO/O. Furtak

Sur ce diagramme figurent les tailles relatives des orbites des sept planètes gravitant autour de la naine ultrafroide TRAPPIST-1. La région grisée matérialise l'extension de la zone habitable, occupée par des planètes susceptibles d'être tout ou partie recouvertes d'océans d'eau liquide. L'orbite de la planète la plus extérieure, TRAPPIST-1h, demeure à ce jour peu connue. Les pointillés matérialisent les autres limites possibles de la zone habitable, déduites d'hypothèses théoriques différentes.

Crédit: ESO/M. Gillon et al.

Sur cette image figurent quelques vues d'artiste de l'aspect supposé – océans d'eau liquide inclus – des sept planètes orbitant autour de TRAPPIST-1 ainsi que des photographies des planètes rocheuses de notre Système Solaire. Des informations relatives à la taille et aux périodes orbitales de chaque planète sont également données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

Des astronomes ont découvert un système composé de sept planètes dont la taille avoisine celle de la Terre et distant de 40 années-lumière seulement. Ces planètes ont toutes été détectées lors de leur passage devant leur étoile hôte, une naine ultrafroide cataloguée TRAPPIST-1, au moyen de télescopes au sol et dans l'espace, parmi lesquels figure le Very Large Telescope de l'ESO. Un article à paraître ceaude la revue Nature précise que trois de ces planètes occupent la zone d'habitabilité et sont susceptibles d'être couvertes d'd', augmentant ainsi laque ce système abrite la. Ce système se distingue au travers du très grandd'exoterres qu'il renferme, ainsi que du nombre d'exoterres potentiellement recouvertes d'eau liquide.Des astronomes utilisant leTRAPPIST-Sud installé à l'Observatoire de La Silla de l'ESO, le Very Large Telescope (VLT) situé à Paranal, lede laainsi que d'autres télescopes disséminés dans leentier, viennent de confirmer l'existence d'au moins sept planètes de petite taille ende laet froide cataloguée TRAPPIST-1. L'des planètes, labellisées TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g et h en fonction de la distance croissante à leurhôte, présente dessemblables à celles de laL'des variations degénérées par le passage de chacune des sept planètes devant leur étoile hôte - des événements baptisés transits - a procuré aux astronomes des informations relatives à leurs tailles, à leurs compositions ainsi qu'à leurs orbites respectives. Il est ainsi apparu qu'au moins six des planètes intérieures sont semblables à la Terre, en termes de taille et deMichael Gillon de l'STAR à l'de Liège en Belgique et auteur principal de l'article, se réjouit de cette découverte: "Ceestà fait surprenant - non seulement parce qu'il abrite un si grand nombre de planètes, mais également parce qu'elles sont toutes étonnamment semblables à notre Terre !"Dotée d'unede 0,08seulement, TRAPPIST-1 est très petite à l'échelle stellaire - à peine plus grosse que la planète Jupiter. Bien que située à relative proximité de la Terre, au sein de ladu Verseau, elle paraît très peu brillante. Les astronomes suspectaient la possible présence de nombreuses exoterres à proximité directe de telles étoiles naines, ce qui leur a valu d'être élevées aude cibles prometteuses pour lade. Toutefois, TRAPPIST-1 est à ce jour le seul et unique système de ce type à avoir fait l'd'une détection.Amaury Triaud, co-auteur de l'étude, de préciser: "Le rayonnement issu d'étoiles naines telle TRAPPIST-1 est bien plus faible que celui émis par notre Soleil. La présence d'eau ensuppose donc que les planètes se situent à plus grande proximité de leur étoile hôte que les planètes de notre Système Solaire. Par chance, il semble que ce type de configuration compacte existe autour de TRAPPIST-1 !"L'équipe a par ailleurs établi que toutes les planètes de ce système sont semblables en terme de taille à la Terre ainsi qu'à Vénus, voire sensiblement plus petites. Les mesures deinvitent à penser que les six planètes les plus proches de leur étoile hôte sont de composition rocheuse.En outre, les orbites planétaires sont semblables à celles des satellites joviens - bien inférieures donc à l'orbite de Mercure autour de notre Soleil. Les dimensions restreintes de TRAPPIST-1, sa faible température de surface également, se trouvent compensées par la proximité de ses planètes intérieures: TRAPPIST-1c, d et f reçoivent autant d'en effet que Vénus, la Terre et Mars respectivement.Chacune des sept planètes détectées au sein de ce système est susceptible d'abriter de l'eau liquide en surface. Leurs distances orbitales respectives permettent toutefois de hiérarchiser les probabilités. Les modèles climatiques suggèrent ainsi que les planètes les plus proches de leur étoile hôte, à savoir TRAPPIST-1b, c et d, sont probablement trop chaudes pour être totalement couvertes d'eau liquide. A l', TRAPPIST-1h se situe certainement à trop grande distance de TRAPPIST-1 pour que de l'eau liquide existe en surface - à moins que des processus de réchauffement alternatifs n'y surviennent. Parce qu'elles se situent au coeur même de la zone d'habitabilité et sont susceptibles d'abriter des océans, TRAPPIST-1e, f et g constituent, pour les chasseurs d'exoplanètes, des candidates rêvéesCes nouvelles découvertes font de TRAPPIST-1 une cible privilégiée pour des études ultérieures. Ledu consortium NASA/ESA est d'et déjà en quête d'informations sur l'existence ou non d'autour de ces planètes. Emmanuel Jehin, l'un des membres de l'équipe, est très enthousiaste: "La prochaine génération de télescopes, tels le Télescope géant Européen (E-ELT pour European Extremely Large Telescope) de l'ESO et leJames Webb du consortium NASA/ESA/CSA, seront bientôt en mesure de détecter de l'eau et peut-être desde vie sur ces autres mondes."Voir également: http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16028