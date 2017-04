Une nouvelle technologie de propulsion électrique pour satellite

Démonstrateur du propulseur ECRA en fonctionnement sur les bancs de caractérisation de l'ONERA à Palaiseau. © ONERA

L'ONERA développe depuis plusieurs années une technologie de propulsion électrique pour satellite – ECRA – dont les performances sont très prometteuses. Avec le projet MINOTOR et ses partenaires, l'ONERA veut rapprocher ECRA de la validationet industrielle.LeH2020 MINOTOR (Magnetic NOzzle thruster with elecTronResonance), coordonné par l'ONERA, a été sélectionné par l'Union européenne lors d'un appel à projets sur les technologies émergentes deLe projet vise, en 3 ans, à développer jusqu'à un TRL* 4 à 5 une nouvelledeélectrique pour les satellites, nommée ECRA, pour Electron Cyclotron Resonance Accelerator.ECRA est un propulseur électrique àmagnétique quiunepar l'd'un faisceau énergétique deneutre – où les charges positives des ions sont équilibrées par les électrons –, permettant ainsi de sede neutraliseur. Ses avantages en termes de coût système et desont très significatifs par rapport aux technologies existantes, et seront plus précisément quantifiés dans MINOTOR par les partenaires industriels du projet.Cependant, malgré son apparente simplicité, cetterepose sur des phénomènes physiques particulièrement complexes qui ne sont pas encoremaîtrisés, ce qui a été unà son développement. Un effort particulier a donc été placé dans Minotor sur la compréhension et la modélisation de laen jeu, ainsi que sur les tests expérimentaux de développement.La propulsion électrique est devenue récemment un enjeu majeur pour les satellites car elle permet, du fait de sa faible consommation en, d'économiser jusqu'à 40% de lad'un– cas d'unélectrique". La technologie ECRA du projet Minotor pourrait permettre une réduction significative des coûts et une augmentation des performances des propulseurs électriques, permettant ainsi à l'de consolider son leadership dans ce domaine.Le consortium de Minotor est composé de 7 entités: ONERA (FR),Carlos III de(ES),Microelectronics (FR), Université de Giessen (DE),Belgium (BE), Safran Aircraft Engines (FR), LUP (FR)La réunion de démarrage (kick-off meeting) s'est déroulée avec succès le 17 janvier 2017.