Une galaxie vue par la tranche

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette...)

spirale ((voir page de discussion))

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

spirale (En mathématiques, une spirale est une courbe qui commence en un point central puis s'en éloigne de plus en plus, en même temps qu'elle tourne autour.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très...)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de...)

périphérie (Le mot périphérie vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus généralement la périphérie désigne une limite éloignée d'un objet ou d'une chose.)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

torsion (La torsion est la déformation subie par un corps soumis à l'action de deux couples opposés agissant dans des plans parallèles.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires, traçant ainsi une figure sur la voûte...)

Baleine (La baleine est un mammifère marin de grande taille classé dans l'ordre des cétacés. Le terme s'applique à plusieurs espèces différentes dans les...)

dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant l'onde ne se propagent pas à la même...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

trou noir supermassif (En astrophysique, un trou noir supermassif est un trou noir dont la masse est d'environ un million à un milliard de masses solaires. C'est le type de trou noir le plus grand, après le -- encore hypothétique...)

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans laquelle se...)

Ce ruban coloré d'étoiles, de gaz et de poussière forme une galaxie spirale baptisée NGC 1055. Cette vaste galaxie, photographiée ici par le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO, arbore un diamètre supérieur de quelque 15% à celui de la Voie Lactée. Sous cet, NGC 1055 apparaît dépourvue des bras caractéristiques de toute. Toutefois, la présence d'étranges zigzags aumême de sa structure témoigne d'une probablepassée avec unevoisine étendue.Les galaxies spirales qui parsèment l'présentent des orientations différentes par rapport à la. Certaines sont observées d'en haut, soit de face, telle la galaxie en forme de tourbillon cataloguée NGC 1187 (eso1231). Unede ce type révèle parfaitement les bras de la galaxie ainsi que son noyau brillant, mais rend difficilement compte de sa forme tridimensionnelle.D'autres galaxies, telle NGC 3521 (eso1129), nous apparaissent inclinées, dévoilant en partie la structure tridimensionnelle de leurs bras spiraux. Toutefois, lapar la tranche - telle celle de NGC 1055 - est la seule à nous offrir une compréhension totale de la forme globale d'une galaxieUnepar la tranche révèle en effet la distribution globale des étoiles - nouvellement nées ou issues de populations plus âgées - au sein de la galaxie. Elle facilite la mesure de l'épaisseur dugalactique ainsi que du centre galactique, qui foisonne d'étoiles. En outre, lasituée ende la galaxie, sombre en comparaison du plan galactique, s'avère plus facile à observer sur fond denoir.Enfin, ce type de perspective permet aux astronomes d'étudier la forme globale du disque étendu d'une galaxie ainsi que ses propriétés. Telle cette déformation qui caractérise NGC 1055. Le disque de cette galaxie présente des zones de, de désordre, qui vraisemblablement résultent d'interactions avec la proche voisine Messier 77 (eso0319). Cette déformation est visible ici ; le disque de NGC 1055 apparaît légèrement courbé et semble ondulerdu noyau central.NGC 1055 se situe à quelque 55 millions d'années-lumière de la Terre, dans lade la. Cette image a été acquise au moyen de l'instrument FORS2 (Réducteur de FOcale et Spectrographe à faiblen°2) qui équipe l'Unité Télescopique 1 (Antu) du VLT, à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili. Elle est issue du programme Joyaux Cosmiques de l'ESO, dont l'objectif est de diffuser, au sein duéducatif ainsi qu'auprès du grand public, des images intéressantes, étonnantes ou visuellement attrayantes acquises par les télescopes de l'ESO.