Lancement du satellite Sentinelle 2B de la constellation Copernicus



Sentinelle 2 (vue d'artiste)

Paris observé par Sentinelle 2A en janvier 2016

Assemblage du composite supérieur pour le vol Vega VV09

Couverture du lancement

Retransmission en direct sur internet

Le deuxième satellite de la mission Sentinelle 2 destinée au programme Copernicus de l'Union européenne doit quitter le port spatial de l'Europe à Kourou (Guyane française) le 7 mars à 2h49 heure de Paris à bord d'un lanceur Vega.Mené par la Commission européenne en partenariat avec l'ESA, le programme Copernicus fournit envoulu des informations précises et facilement accessibles, end'améliorer la gestion de l', de comprendre et d'atténuer les effets du changement climatique, et d'assurer la surveillance des terres, la gestion des situations d'urgence et la sécurité.La nouvelle flotte de satellites Sentinelles fournit une moisson deet d'images, qui revêtent une importance essentielle pour l'ambitieux programme Copernicus.La mission d'Sentinelle 2 repose sur unede deux satellites identiques: Sentinelle 2A lancé en juin 2015, et Sentinelle 2B dont le lancement est imminent. Bien que lancés séparément, les deux satellites occuperont la même, à 180° l'un de l'autre. Tous les cinq, ils couvrirontla totalité des terres émergées et des grandes îles, ainsi que des eaux intérieures et côtières, entre les latitudes 56°S et 84°N, optimisant ainsi la couverture et la fourniture de données au niveau mondial, ce qui bénéficiera à de nombreuses applications.Letransporte unemultispectrale innovante à haute résolution. Capable de distinguer 13 bandes spectrales, celle-ci offre une nouvelle perspective des sols et de la. Conjuguant une haute résolution, des capacités spectrales inédites, unede fauchée de 290 km et une répétitivité élevée, elle permet d'obtenir des vues de lasans précédent.Pour ce qui est des applications, la mission fournit notamment des informations utiles pour les pratiques agricoles, qui aident à gérer la sécurité alimentaire. Elle permet aussi de faire le relevé de l'état de la couverture terrestre et de son évolution, et de surveiller les forêts duentier.Elle renseigne en outre sur lades lacs et des eaux côtières. Les images des inondations, des éruptions volcaniques et des glissements de terrainà cartographier les zones de catastrophes et viennent à l'appui des activités d'aide humanitaire.Sentinelle 2 est doté des équipements nécessaires pour bénéficier d'un autre programme de l'ESA, le système européen de satellites de relais de données (EDRS). Ce programme s'appuie sur unde charges utiles géostationnaires depour relayer en continu les données collectées par les satellites placés en. L'utilisation de ce système permettra de transmettre les données d'de la Terre recueillies par les satellites Sentinelles plus vite que jamais, grâce à des liaisons laser.La mission Sentinelle 2 est lede l'étroite collaboration entre l'ESA, la Commission européenne, l'industrie, les fournisseurs de services et les utilisateurs de données. Ses satellites ont été conçus et fabriqués par un consortium de 60 entreprises, sous la direction d'Defence and Space.Pour en savoir plus sur Sentinelle 2: www.esa.int/sentinel2 Pour en savoir plus sur Copernicus: www.esa.int/copernicus ESA TV assurera une couverturevia un partenariat avec. Plusieurs émissions concernant la mission et saont également été préparées. Pour plus d'information, consultez: http://www.esa.int/esatv/Television Le lancement fera l'd'une retransmission vidéo en direct sur le portail de l'ESA avec des informations actualisées régulièrement: www.esa.int et www.livestream.com/eurospaceagency Voir également: