Des miroirs d'exception à l'écoute de l'espace-temps (vidéo)



De gauche à droite: les deux détecteurs LIGO (à Hanford et Livingston, États-Unis) et le détecteur Virgo (Cascina, Italie).

© LIGO Laboratory (deux premières photos) et Virgo / Nicola Baldocchi 2015

Les miroirs les plus parfaits du monde

Les miroirs les plus réfléchissants au monde sont réalisés au Laboratoire des matériaux avancés (LMA, CNRS) de Villeurbanne. Ces miroirs qui renvoient 99,999% de la lumière incidente, se sont avérés indispensables pour la détection des ondes gravitationnelles annoncée en février 2016. Les surfaces de ces grandes optiques ont été traitées au LMA de manière à devenir les plus réfléchissantes possibles.Grâce à eux, les interféromètres Ligo aux États-Unis ont permis aux collaborations Ligo et Virgo d'observer les infimes variations de l'produites par le passage d'gravitationnelles. Aujourd'hui, les principaux miroirs qui équipent les détecteurs d'ondes gravitationnelles dans le, dont Virgo en Italie, sont fabriqués au LMA. Découvrez enla fabrication de ces miroirs "les plus parfaits du monde".