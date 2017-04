Lancement du deuxième satellite du programme Copernicus offrant une vision polychrome



Sentinelle 2 (vue d'artiste)

Le satellite Sentinelle 2B développé par l'ESA vient d'être lancé, doublant ainsi la capacité d'imagerie optique haute résolution de la mission Sentinelle 2 pour le système de surveillance environnementale Copernicus de l'Union européenne.Lede 1,1a été placé enpar undepuis le port spatial de l'à Kourou (Guyane française) le 7 mars à 1h49 TU (2h49de, 22h49 heure locale le 6 mars).Ladu premier étage a eu lieu 155 secondes après le, celle du deuxième étage et de la coiffe à respectivement 3 minutes 39 secondes et 3 minutes 56 secondes, et celle du troisième étage à 6 minutes 32 secondes.Après deux rallumages, l'étage supérieur de Vega a positionné la Sentinelle 2B sur l'visée. Les'est séparé de l'étage 57 minutes 57 secondes après le décollage.Les contrôleurs du Centre européen d'opérations spatiales (ESOC) de l'ESA, situé à Darmstadt (Allemagne), ont ensuite établi des liaisons de télémesure et procédé aud'attitude, afin de permettre le démarrage de l'de systèmes de Sentinelle. Les panneaux solaires du satellite s'étaient déjà déployés.Après cette premièrede lancement et de début de fonctionnement en orbite, qui dure généralement trois jours, les contrôleurs vérifieront les instruments puis les étalonneront pour procéder à la recette duspatial. La mission devrait entrer en phase d'exploitation dans trois à quatre"Ce lancement marque une nouvelle étape du déroulement du programme Copernicus, qui constitue le système d'de lale plus sophistiqué au. Nous prévoyons d'agrandir ladans les prochains mois, en y ajoutant deux satellites supplémentaires, Sentinelle 5P et Sentinelle 3B," commente le Directeur général de l'ESA, M. Jan Woerner.La mission d'Sentinelle 2 repose sur une constellation de deux satellites identiques: Sentinelle 2A, lancé en juin 2015, et Sentinelle 2B. Bien que lancés séparément, les deux satellites occupent la même orbite, à 180° l'un de l'autre. Tous les cinq jours, ils couvrirontla totalité des terres émergées et des grandes îles, ainsi que des eaux intérieures et côtières, entre les latitudes 56°S et 84°N, optimisant ainsi la couverture et la fourniture deau niveau mondial.Chaque satellite Sentinelle 2 transporte unemultispectrale innovante à haute résolution. Capable de distinguer 13 bandes spectrales, celle-ci offre une nouvelle perspective des sols et de la. Conjuguant une haute résolution, des capacités spectrales inédites, unede fauchée de 290 km et une répétitivité élevée, elle permet d'obtenir des vues de la Terre sans précédent.Les informations obtenues grâce à cette mission permettent d'améliorer les pratiques agricoles, de surveiller les forêts du monde entier, de détecter lades lacs et des eaux côtières, et de cartographier les zones de catastrophes."J'ai pris part personnellement au programme Copernicus dès ses débuts et j'ai participé à son élaboration au fil du. Aussi est-il particulièrement satisfaisant de voir se concrétiser la constellation de satellites qui fournit les données pour les services dont nous avions rêvé," précise Josef Aschbacher, Directeur des Programmes d'observation de la Terre à l'ESA."Avec le lancement de ce, Sentinelle 2B rejoint sonSentinelle 2A. Ils assureront une couverture mondiale tous les cinq jours grâce à leurhaute résolution, 13 canaux, ce qui n'a encore jamais été réalisé par cette catégorie de satellites. J'ai hâte de découvrir les nombreuses applications innovantes découlant de Sentinelle 2 maintenant que la constellation est complète."Les six familles de satellites Sentinelle constitueront le coeur dude surveillance de l'Copernicus de l'Union européenne. Initiative phare de l'UE dans le domaine spatial, Copernicus fournit des informations opérationnelles sur les terres émergées, leset l'terrestres à l'appui des politiques à mettre en oeuvre dans le domaine de l'environnement et de la sécurité et pour répondre aux besoins tant des particuliers que des fournisseurs de services.