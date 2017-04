De l'ancienne poussière d'étoiles lève le voile sur les toutes premières étoiles

Grâce à ALMA, des astronomes ont détecté une vaste quantité de poussière d'étoiles brillante au sein d'une galaxie qui nous apparaît telle qu'elle était lorsque l'Univers était encore jeune - 4% de son âge actuel. Cette galaxie, la plus lointaine aude laquelle de la poussière et de l'ont été détectés, est observée peu après sa formation. Ces nouveaux résultats apportent de précieuses informations concernant la naissance et laexplosive des toutes premières étoiles.Une équipe internationale d'astronomes dirigée par Nicolas Laporte de l'University College dea observé, au moyen du Vaste(Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA), uneréférencée A2744_YD4, la plus jeune et la plus lointaine détectée à cepar ALMA. A leur grande surprise, cette jeunerenfermait une vastede poussière interstellaire, issue d'une précédente génération d'étoiles.Desde suivi effectuées au moyen de l'instrument X-shooter installé sur le Very Large Telescopede l'ESO ont confirmé l'énorme distance nous séparant de A2744_YD4. Cette galaxie nous apparaît telle qu'elle était lorsque l'n'était âgé que de 600 millions d'années, époque à laquelle les premières étoiles et les premières galaxies se formèrent"A2744_YD4 n'est pas seulement la galaxie la plus lointaine observée à ce jour par ALMA" précise Nicolas Laporte. "La détection d'une telle abondance de poussière indique également que les premières supernovae avaient déjà pollué cetgalactique."La poussière cosmique est principalement composée de grains de, deet d', dont len'excède pas le millionième de. Les éléments chimiques qui composent ces grains sont produits au sein des étoiles puis diffusés dans l'universentier lorsque les étoiles massives explosent en supernovae -finale de leur courte existence. Aujourd'hui, cette poussière est partout présente. Elle constitue l'élément essentiel à la constitution des étoiles, des planètes et des molécules complexes. Aux premiers instants de l'Univers toutefois, elle se faisait rare, la première génération d'étoiles n'ayant pas encore amorcé la phase explosive finale.Les observations de la galaxie poussiéreuse A2744_YD4 ont été rendues possibles par la présence, sur la ligne de visée, d'unparticulièrementcatalogué Abell 2744. A l'image d'uncosmique géant, cet amas a " magnifié "la galaxie A2744_YD4 située à une distance 1,8 fois supérieure. Cet effet dea permis à l'équipe de sonder les premiers instants de l'Univers.Les observations d'ALMA ont par ailleurs permis de détecter l'émission d'oxygène ionisé au sein de la galaxie A2744_YD4. Il s'agit là de la détection la plus lointaine, et donc la plus ancienne, d'oxygène dans l'Univers, qui supplante un autre résultat d'ALMA datant de 2016.La détection de poussière au sein de l'Univers jeune renseigne sur l'occurrence des premières explosions d'étoiles en supernovae, et donc sur cette époque à laquelle l'Univers baignait dans laissue des toutes premières étoiles chaudes. La détermination de cette période baptisée "aube cosmique" constitue l'un des objectifs premiers de l'moderne. L'étude de la poussière interstellaire générée alors en représente une source indirecte.L'équipe estime que la galaxie A2744_YD4 contenait de la poussière dont la quantité avoisinait les 6 millions de masses solaires. A titre comparatif, latotale de la galaxie - soit la somme des masses de l'des étoiles qu'elle renfermait - équivalait à 2 milliards de masses solaires. En outre, l'équipe a mesuré le taux de formation stellaire au sein de A2744_YD4. Il est apparu que les étoiles naissaient au rythme annuel de 20 masses solaires - contre unepar an au sein de la"Ce taux n'est pas inhabituel pour une galaxie si distante. Il révèle le rythme soutenu de formation de la poussière au sein de A2744_YD4" précise Richard Ellis (ESO et University College de Londres), l'un des co-auteurs de cette étude. "Lerequis avoisine les 200 millions d'années seulement - nous observons donc cette galaxie peu après sa formation."En d'autres termes, la formation significative d'étoiles au sein de cette galaxie débuta quelque 200 millions d'années avant l'époque à laquelle nous l'observons aujourd'hui. Ces observations ouvrent uned'étude de cette période d'"" des premières étoiles et galaxies, la plus ancienne sondée à ce jour. Notre, notre, notre existence même, constituent les ultimes produits - 13 milliards d'années plus tard - de cette première génération d'étoiles. En étudiant leur formation, leur cycle deet de mort, nous sondons nos propres origines."ALMA nous offre de merveilleuses perspectives d'observations toujours plus profondes et étendues de galaxies de ce type datant des premiers âges de l'Univers", ajoute Richard Ellis.Nicolas Laporte de conclure: "D'autres mesures de ce type offrent la formidable perspective de retracer la formation des toutes premières étoiles ainsi que la création des tous premiers éléments chimiques lourds au sein de l'Univers jeune."