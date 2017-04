Rosetta: les comètes composées de poussières riche en carbone

Lebistatique CONSERT, installé sur laet sur l'Philae avait exploré l'intérieur d'un noyau cométaire, plus exactement le petit lobe du noyau de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, en novembre 2014. Ces mesures exceptionnelles ont établi (Kofman et al,, 2015)2, à partir de ladedans ce milieu, que la constante diélectriqueest de (1,27 ± 0,5), ce qui n'est que peu supérieur à 1, la constante diélectrique du. Cette très faible valeur indique que le milieu est extrêmement poreux, comme le confirme sa faible(de l'ordre de 0.53 g cm-3, Sierks et al, 20153, Pätzold et al., 20164). Compte tenu du rapport massique poussières / glaces élevé de 2 à 6 (Rotundi et al., 20155), la porosité estimée est de l'ordre de 80% (Kofman et al, Science, 2015).Les études actuelles s'appuient sur une interprétation plus précise de la constante diélectrique du noyau (proche de 1,27) à partir de mesures en laboratoire de la permittivité de glaces (d', de monoxyde et de dioxyde de carbone) et de minéraux ainsi que d'analogue decométaires (Brouet et al., 20166 ; Herique et al, 20027 ; Heggy et al., 20128). Cette analyse, utilise les formules de mélanges de matériaux diélectriques ainsi que les estimations de la densité et du rapport poussières / glaces pour montrer que la fraction réfractaire doit avec une permittivité faible pour pouvoir expliquer la constante diélectrique mesurée par CONSERT. Ces résultats permettent d'exclure que les particules de poussière cométaire aient une composition essentiellement minérale. Les modèles proposés pour la composition de l'intérieur du noyau permettent d'affirmer que la matière carbonée est largement présente, correspondant jusqu'à 75% en volume dans la composition des poussières.Ces nouveaux résultats changent de la vision classique d'une comète "boule desale". Ils suggèrent que la comète cible de la mission Rosetta (et probablement aussi les autres comètes) présente une fraction considérable de matériau carboné au niveau de ses poussières. Cette conclusion renforce sensiblement les hypothèses selon lesquelles la composante réfractaire des comètes, par sa composition et sa structure, aurait pu contribuer à l'émergence de lasur- Alain Herique, Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble, +334 76 51 41 73, alain herique univ-grenoble-alpes- Wlodek Kofman, Institut de Planetologie et d'Astrophysique de Grenoble, +334 76 51 41 47, wlodek kofman univ-grenoble-alpes