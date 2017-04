Le nuage d'Orion radiographié comme jamais

Image supérieure: le nuage moléculaire géant tel qu'observé à l'aide de trois raies dans le domaine radio.

Image inférieure: observations dans le domaine visible.

© Image supérieure: J. Pety, the ORION-B Collaboration & IRAM / Image inférieure: Sergi Verdugo Martínez

Sur cette figure, le gaz diffus apparaît en bleu, les coeurs denses forment une sous-partie des régions roses et les filaments apparaissent en vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante...)

© J. Pety, the ORION-B Collaboration & IRAM

A l'aide du radiotélescope de 30-mètres de l'Institut de radioastronomie Millimétrique (IRAM) dans la Sierra Nevada en Espagne, une équipe scientifique internationale menée par Jérôme Pety, astronome de l'Observatoire de Paris, en poste à l'IRAM, a obtenu lesradio les plus complètes duOrion B. Dans trois articles scientifiques parus dans la revue Astronomy & Astrophysics du 7 mars 2017, elle montre comment les parties internes les plus denses et les plus froides du nuage donnent naissance aux étoiles.Connue pour abriter les nébuleuses de la Tête deet de la Flamme, le nuage d'Orion B est un gigantesque réservoir deinterstellaire, faite deet de poussières, qui contient environ 70 000 fois laduLes étoiles naissent dans les coeurs denses qui se développent à l'intérieur de ces nuages interstellaires. Les vents violents et les rayons ultra-­violets des étoiles massives jeunes érodent et perturbent lequi leur a donnéLes magnifiques images prises avec les télescopes optiques montrent l'de laet de la matière à lades nuages.Cependant, les endroits où les futures étoiles peuvent naître, dits coeurs denses, brillent uniquement aux longueurs d'millimétrique. Ils sont invisibles aux télescopes optiques.C'est pourquoi les astronomes utilisent des télescopes de classe mondiale tels que lede 30-­mètres de l'IRAM.Leinternational ORION-­B a obtenu à l'aide dude 30-­?mètres le relevé le plus complet à ce jour dans le domaine radio du nuage d'Orion B.Jérôme Pety explique: "Nous avons observé labien connue de la Tête de Cheval pendant plus d'unemaintenant. Pourtant, seule l'récente à l'IRAM 30-­mètres nous a permis de faire des images cent fois plus grandes qu'avant, et cela à de très nombreuses longueurs d'millimétrique en même temps!"Le télescope de 30-­mètresles signaux provenant de nombreuses molécules de l'espace (monoxyde de, monosulfite de carbone, cyanures, méthanol, petits hydrocarbures, etc...).Les images ainsi obtenues montrent des répartitions spatiales très différentes suivant les molécules: en fonction de leur évolution chimique, les molécules sont détectées dans des régions incroyablement différentes du nuage. C'est cette propriétéqui permet aux astronomes de caractériser les différentes étapes de la formation des étoiles.Par exemple, les phases diffuses et turbulentes occupent la plupart du, au contraire des coeurs denses qui n'en occupent que quelques pourcents. Entre ces deux étapes, la matière est collectée le long de filaments.Lesdu projet ORION-­?B éclairent une des questions clés de l'moderne, à savoir pourquoi les nuages moléculaires forment-­ils si peu d'étoiles ?En effet, alors que les nuages devraient s'effondrer sous leur proprepour se transformer entièrement en coeur dense, puis en, il n'y a que quelques pourcents du nuage qui se transforment en réalité en étoile.Quels sont donc les paramètres clés qui régulent le taux de formation des étoiles ?"Une réponse possible réside dans la nature des mouvements du gaz: àturbulente constante, les mouvements de compression déclenchent l'effondrement des coeurs denses en étoiles, alors que les mouvements de rotation offrent une résistance efficace à l'effondrement gravitationnel. C'est ce que nous mettons en évidence quantitativement pour la première fois.", explique Maryvonne Gerin, directrice deau Laboratoire d'Étude duet de la Matière en Astrophysique et Atmosphères (LERMA) de l'Le projet ORION­-B délivre environ 160 000 images, ou encore 1h50 de film à 24 images par secondes !Il ne fait aucun doute que ce type d'observations radio va se généraliser dans un futur proche. Ainsi, les approchespionnières du?B auront délivré les outils nécessaires et l'expérience pour faire parler des jeux de données de plus en plus grands.