D'où vient la brillance des nanoparticules d'or ?

Référence publication:

Des nanobâtonnets d'or (10 nm × 40 nm) émettent une lumière verte quand ils sont éclairés en. Or cette lumière est près d'unde fois plus intense que celle émise par les molécules organiques fluorescentes les plus efficaces ! Pourquoi ?À l'aide d'unet d'un microscope, des chercheurs ont étudié lade l'or en observant ladesabsorbés et émis, en relation avec lades nanobâtonnets.La luminescence verte résulte de l'de deux photons infrarouges par le nano-objet. Celle-ci est exacerbée par uneplasmon longitudinale, c'est-à-dire lorsque l'des photons infrarouges coïncide avec celle d'oscillations collectives des électrons libres de l'or (plasmons de surface) selon l'axe des bâtonnets. On observe ensuite que l'émission verte de luminescence est très fortement polarisée selon l'axe transverse du. Ceci atteste du rôle clé du mode de plasmon, cette fois transverse, dans l'émission de lumière. La double résonance plasmons, longitudinale et transverse, explique la très forte luminescence observée.Des nanosources de lumière reposant sur laà deux photons sont très intéressantes pour l'imagerie biologique profonde car l'infrarouge proche pénètre mieux que le visible dans les tissus. La sélectivité spatiale attendue est également excellente parce que les photons infrarouges ne peuvent être absorbés par paires aufocal du microscope.