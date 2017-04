À propos des trous noirs dans les galaxies



Illustration: Projet CLoGS

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de...)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette fois au singulier.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

spectre électromagnétique (Le spectre électromagnétique est la décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en terme de fréquence, d'énergie des photons ou encore de...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels,...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans...)

trace (TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le champ magnétique à petite échelle du Soleil et la géométrie du plasma coronal, à travers des...)

rayon X (Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence dont la longueur d'onde est comprise approximativement entre 5 picomètres et 10 nanomètres. L'énergie de ces photons va de quelques eV...)

satellites (Satellite peut faire référence à :)

Agence spatiale européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est une agence spatiale intergouvernementale fondée le 31 mai 1975. Elle est chargée de la coordination...)

Chandra (Le satellite Chandra est un télescope à rayons X. Il a été lancé en 1999 par la navette spatiale Columbia lors de la mission STS-93.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une...)

Au cours des vingt dernières années, notre compréhension des environnements de groupes et d'amas dans lesquels se trouvent la plupart des galaxies a évolué. Il est maintenant clair que leà 10 millions de kelvins qui compose ses systèmes se refroidit et se déplace dans les galaxies elliptiques géantes qui se concentrent dans les centres des groupes, ce qui finit par produire des explosions puissantes à partir de leur noyau actif de(AGN). Les jets propulsés par les AGN peuvent chauffer le gaz environnant, produisant un mécanisme de rétroaction quile rythme de refroidissement et influence fortement le développement des groupes et des galaxies qui les constituent.Le projet CAFEGROUPS (Cooling, AGN feedback and evolution in groups), financé par l'UE, a été lancé pour étudier ce cycle de rétroaction. Une équipe internationale de chercheurs a travaillé sur l'étude des rétroactions dans les groupes de galaxies proches, en réunissant des preuves par l'et en développant de nouvelles techniques pour mieux comprendre le nouveau paradigme identifié.La solution technologique prévoyait de combiner desdes extrémités opposées dupour étudier l'impact des trous noirs sur leur. Des observations radio basseont été utilisées pour suivre lades jets propulsés par les trous noirs, et des données paront permis d'identifier leurs effets sur les gaz à 10 millions de kelvins du médium intergalactique.Pour atteindre cet objectif, les chercheurs ont bénéficié d'un accès aux observatoiresà rayons X hautement sophistiqués XMM-Newton de l'(ESA) etde la National Aeronautics and Space Administration (NASA). En utilisant également les observations d'installations importantes dans le, notamment celles du Giant Meterwave Radio Telescope en Inde, CAFEGROUPS a étudié l'influence des trous noirs sur les groupes de galaxies à un niveau de détail inédit jusqu'alors.Les résultats du projet ont été publiés dans des revues à comité de lecture et présentés lors de conférences internationales. D'autres résultats intéressants devraient émerger d'une enquêtecomplète sur les groupes de galaxies actuellement étudiés. Le projet CLoGS (Complete Local-Volume Groups Sample) s'appuie sur les recherches menées par l'équipe du projet CAFEGROUPS, pour obtenir une vision plus claire des groupes de galaxies et du rôle des trous noirs sur leur développement.Pour plus d'information voir: