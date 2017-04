La moindre influence de la matière noire au sein de l'Univers primitif

De nouvelles observations suggèrent que les galaxies massives, à taux de formation stellaire élevé et datées de 10 milliards d'années, soit de l'âge d'or de la formation galactique, étaient dominées par la matière baryonique ou "ordinaire" - à l'des galaxies actuelles, régies par la. Cet étonnant résultat a été obtenu grâce au Very Large Telescope de l'ESO. Il suggère la moindre influence de lanoire aude l'jeune. Ce travail defait l'de quatre articles, dont l'un à paraître au sein de la revueLa matière ordinaire se présente sous formes d'étoiles brillantes, debrillant et de nuages de poussière. Plus insaisissable, la matière noire n'émet aucune, ni n'en n'absorbe ou n'en réfléchit. Seule son influence gravitationnelle trahit sa présence. Son existence explique la raison pour laquelle la matière située endes galaxies spirales voisines de la nôtre est animée d'unede rotation supérieure à celle résultant de la seule présence de matière ordinaireUne équipe internationale d'astronomes emmenée par Reinhard Genzel de l'Max Planck dédié à laExtraterrestre à Garching en Allemagne a utilisé les instruments KMOS et SINFONI installés sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chilipour déterminer les vitesses de rotation de six galaxies massives, à taux de formationélevé, peuplant l'Univers lointain et datant de l'âge d'or de la formation galactique, soit de 10 milliards d'années.Lede leursestà fait surprenant: à la différence des galaxies spirales de l'Univers actuel, les régions périphériques de ces galaxies distantes semblent animées d'une vitesse de rotation inférieure à celle des régions situées à plus grande proximité du noyau central - suggérant la moindre présence de matière noire."Etonnamment, les vitesses de rotation, loin d'être constantes, diminuent à mesure que l'on s'éloigne du centre galactique" précise Reinhard Genzel, auteur principal de l'article à paraître dans Nature. "La raison en est probablement double. D'une part, la plupart de ces galaxies massives et précoces sont principalement dominées par la matière ordinaire, la matière noire jouant un rôle bien plus secondaire que ce n'est le cas au sein de l'Univers actuel. D'autre part, les disques primitifs étaient bien plus turbulents que les galaxies spirales qui peuplent notre prochecosmique."L'un et l'autre effet semblent se renforcer à mesure que les astronomes observent des régions plus distantes et unplus lointain - l'Univers jeune, en l'occurrence. Ces résultats suggèrent que 3 à 4 milliards d'années après le, le gaz contenu au sein des galaxies s'était déjà condensé en disques plats en rotation,desquels se distribuaient de vastes halos de matière noire bien plus diffuse. Il semblerait que des milliards d'années supplémentaires aient été nécessaires à lade la matière noire, de sorte que ses effets ne prédominent qu'à l'actuelle.Cette hypothèse rejoint diverses observations attestant de la plus grande richesse en gaz et de la compacité plus élevée des galaxies précoces comparées aux galaxies actuelles.Les six galaxies cartographiées dans le cadre de cette étude sont issues d'un plus vasteconstitué d'une centaine de disques lointains, caractérisés par des taux de formation stellaire élevés, et imagés par les instruments KMOS et SINFONI installés sur le Very Large Telescope de l'ESO à l'Observatoire de Paranal au Chili. Outre les mesures de galaxies individuelles rapportées ci-dessus, unede rotationa été déduite des faibles signaux en provenance des autres galaxies. Cette courbe composite a confirmé la diminution des vitesses de rotation au fil de l'éloignement des centres galactiques. Deux autres études concernant 240 étoiles entourées de disques confortent également ces résultats.Typiquement, la matière ordinaire représente environ la moitié de lagalactique totale. A des redshifts élevés toutefois, elle dominelades galaxies, souligne une modélisation détaillée.