Obtenir plus facilement des impulsions laser UV



Illustration: projet MINIMODS

La solution du tripleur

Un développement approfondi

Ce "problème des 10 %" que l'équipe MINIMODS s'est fixé pour objectif de surmonter en 2013 handicapait le secteur depuis longtemps. Jusqu'à présent, l'accès à des régions spectrales-notamment celle des ultraviolets (UV) d'environ 300 nm- était assez complexe. Les impulsions UV devaient être générées grâce à des convertisseurs debasés sur des modèles dede laou des simulations numériques simples. Grâce à ce processus, les impulsions du prochedevenaient des impulsions UV en rassemblant l'desd'impulsions fondamentales.La principale lacune de cette approche était que le rendement de conversion stagnait à environ 10 %. "C'était comme venir au laboratoire, régler un bouton ci et là,en examinant lade sortie des UV et en essayant de l'optimiser", se souvient le Dr Michal Nejbauer, de la faculté dede l'de Varsovie. "10 % est le meilleur résultat obtenu à l'aide de cette approche."La solution du tripleur MINIMODS n'est pas seulement trois fois plus efficace, elle tient également sur le bout d'un doigt. Elle met en "sandwich" des cristaux non-linéaires et biréfringents pour convertir en lumière ultraviolette des impulsions de 190 femtosecondes ded'de 1040 nm à partir d'un laser ytterbium-cristal. Elle s'adapte directement à la tête de laser, peut se fermer hermétiquement, et est accompagnée d'un package de simulation open-source nommé Hussar."Hussar permet même à un utilisateur inexpérimenté de procéder à des simulations complexes, tridimensionnelles et précises de propagation et d'd'impulsions multiples à l'aide de blocs simples: paramètres d'impulsions en entrée, propriétés matérielles du support et processus impliqués", explique Tomasz Kardas,du"Une fois les paramètres des impulsions en entrée définis, comme l'énergie, la durée et le profil du faisceau spatial, nous commençons notamment à rechercher la meilleure conception d'après un vaste espace de paramètres: l'épaisseur dunon-linéaire, la taille du faisceau, la position du col du faisceau, etc. Et, à notre grande surprise, une fois que nous avons trouvé ces valeurs optimales, mis en place le dispositif et mesuré sa performance, les impulsions d'UV en sortie étaient parfaitement conformes aux simulations. Cettequantitative entre ce que l'on obtient à l'et ce que l'on mesure ensuite en laboratoire est plutôt inhabituelle dans le domaine de l'non-linéaire."Le composant de tripleur sera intégré à la gamme de lasers à impulsions ultra-courtes de la société. Parallèlement, l'équipe améliore son logiciel afin qu'il puisse être utilisé dans des applications liées davantage auoptique. Le logiciel est disponible en accès libre pour une utilisation non-commerciale et peut également être acheté par des sociétés souhaitant l'utiliser comme produit."Je pense que la nouvelle génération du logiciel de propagation d'impulsions 3D peut en effet représenter un grand pas en avant ende design de nombreux appareils basés sur la propagation d'impulsion à large bande non-linéaire, par exemple les amplificateurs paramétriques", affirme Piotr Wasylczyk, auteur principal dupublié dans la revue Nature. "J'ai désormais l'impression que la plupart des gens utilisent une modélisation simplifiée et ne vont pas plus loin avec cette approche."Pour plus d'informations voir: projet MINIMODS