Deux nouvelles sorties dans l'espace pour Thomas Pesquet



L'astronaute de l'ESA Thomas Pesquet effectuera deux sorties supplémentaires dans l'espace pendant sa mission en vertu du programme de maintenance de la Station spatiale internationale publié par la NASA.Même si ces sorties sont prévues pour fin mars et avril, les dates sont sujettes à changement puisque ces sorties nécessitent des équipements qui seront amenés à la Station par un vaisseau de ravitaillement Cygnus qui n'a pas encore décollé.Pour la première de ces deux sorties, Thomas et l'Shane Kimbrough de lainstalleront un nouvelà l'extérieur de la Station, travailleront sur le système de distribution électrique et déconnecteront les câbles d'un adaptateur d'qui sera transféré sur un autre port d'amarrage.Ils travailleront séparément pendant une grande partie de la sortie; Thomas inspectera le système de radiateurs de la Station et passera la plupart de sonà faire de la maintenance sur Dextre, larobotisée polyvalente.Le lendemain, à l'aide du bras robotique de la Station, les spécialistes duau sol transféreront l'adaptateur d'amarrage, alors déconnecté, vers un port d'amarrage pointant vers le haut de la Station sur le noeud de jonction 2 construit par les Européens et qui relie entre eux les modules laboratoires, Destiny et Columbus de l'ISS.Shane effectuera une autre sortie en compagnie de l'astronaute Peggy Whitson de la NASA afin de connecter l'adaptateur d'amarrage à son nouveau port et d'installer des protections. Entre autres tâches, ils installeront également un nouvel ordinateur destiné aux communications.La troisième sortie dans l'espace sera accomplie par Thomas et Peggy. Pour assurer le bon fonctionnement des installations scientifiques externes, ils remplaceront une unité d'alimentation défaillante. Ils installeront également de nouvelles antennes et caméras, et travailleront sur le chasseur d'AMS-02.Si Thomas effectue ces deux sorties supplémentaires, il en aura réalisé trois au cours de sa mission Proxima de six, égalant ainsi le record établi par son collègue françaisqui a lui aussi effectué trois sorties dans l'espace lors d'une seule mission.Les trois sorties dans l'espace représentent une grossede travail pour les centaines de personnes qui travaillent au sol ainsi que pour les astronautes de l'ISS. Elles font l'd'une préparation minutieuse dont chaque détail est soigneusement étudié.Le fait que Thomas se voit confier la responsabilité de deux sorties supplémentaires témoigne des bonnes performances des astronautes de l'ESA ces dernières années ainsi que de la qualité de l'entraînement qu'ils suivent dans le Centre des astronautes européens à Cologne et dans les différents sites partenaires répartis dans leentier.Plus de détails seront communiqués sur lede la mission Proxima et les réseaux sociaux de l'ESA quand les dates des sorties seront confirmées.