De nouveaux matériaux moléculaires magnétiques à mémoire

Aller vers des molécules magnétiques multifonctionnelles et commutables pour des dispositifs à mémoire miniatures est le but que cherchent à atteindre de nombreux scientifiques. Pour y parvenir, des chercheurs du Laboratoire des multimatériaux et interfaces (CNRS/UniversitéLyon1)(*) ont assemblé des métaux et des radicaux libres qui portent tous des moments magnétiques. Ils espèrent ainsi pouvoir faire varier les propriétés magnétiques en intervenant soit sur ledes radicaux, soit sur celui des métaux.. Ce résultat qui élargit ledes possibles pour l'élaboration demoléculaires magnétiques commutables est publié dans Journal of the American Chemical Society.Le traitement et le stockage de l'informationexigent une miniaturisation de plus en plusdes composants, jusqu'à l'échelle de la. Pour atteindre ce but, les chercheurs du Laboratoire des multimatériaux et interfaces ont élaboré des matériaux moléculaires magnétiques en imaginant une approche originale qui consiste à assembler des métaux et des radicaux libres qui portent tous des moments magnétiques. Ils espèrent ainsi pouvoir faire varier les propriétés magnétiques en intervenant soit sur le magnétisme des radicaux, soit sur celui des métaux.L'équipe du Laboratoire des multimatériaux et interfaces vient de montrer que certains de ces systèmes peuvent changer d'état magnétique avec la. A température ambiante, les molécules sont magnétiques (état ON) mais lorsque l'on refroidit, unest transféré duvers le radical et la molécule n'est alors plus magnétique (état OFF). Lorsque l'on réchauffe, la molécule redevient magnétique. Le système peut doncd'un état à l'autre de manière réversible, comme un commutateur.Pour comprendre l'origine de ce phénomène, les chercheurs ont ensuite mis en œuvre plusieurs méthodes de caractérisation:des rayons X, spectroscopies d'et d'émission dans le visible et dans les rayons X,, électrochimie, analyse calorimétrique différentielle à modulation de température et spectroscopie Raman, combinant ainsi des expertises en, en cristallographie et enL'étape suivante va consister à optimiser ces systèmes commutables pour leur utilisation future dans le traitement et le stockage de l'information, où l'augmentation des densités de stockage exige une miniaturisation de plus en plus pointue.Anthony Lannes, Yan Suffren, Jean Bernard Tommasino, Rodica Chiriac, François Toche, Lhoussain Khrouz, Florian Molton, Carole Duboc, Isabelle Kieffer, Jean-Louis Hazemann, Christian Reber, Andreas Hauser & Dominique LuneauRoom Temperature Magnetic Switchability Assisted by Hysteretic Valence Tautomerism in a Layered Two Dimensional Manganese-Radical CoordinationJ. Am. Chem. Soc. 25 novembre 2016Dominique Luneau, Laboratoire des multimatériaux et interfaces - LyonChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes