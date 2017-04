De nouvelles architectures inspirées du cerveau pour les ordinateurs

Calculateur photonique neuromorphique

Symboles du progrès technologique, les ordinateurs sont cependant basés sur des concepts vieux de plus de 70 ans. Des chercheurs de l'Institut Femto-ST étudient donc de nouvelles architectures optiques, comme le reservoir computing photonique, inspirées du fonctionnement du. Un de leurs systèmes a brillamment réussi un test de, dans des travaux publiés dans la revue Physical review X et qui ont bénéficié d'un Research Highlight dans Nature.Du smartphone au supercalculateur, l'de nos ordinateurs remonte à 1945 et aux principes deet. Leurs performances atteignent aujourd'hui leurs limites technologiques et lades processeurs sature au risque de faire fondre les composants. Des chercheurs de l'Franche-Comté électroniqueet— sciences et technologies (Femto-ST, CNRS/Université dede Belfort Montbéliard/Université de Franche-Comté/ENSMM) proposent une nouvelle approche inspirée du cerveau. Ce dernier est ici considéré comme unde neurones récurrent, c'est-à-dire unde nœuds interconnectés qui interagissent entre eux de manière récurrente. Les impulsions électriques y circulent dans un maillage en trois, permettant aussi bien de calculer que d'apprendre.Or la microélectronique peine à fabriquer des circuits intégrés en trois dimensions et densément connectés. Les chercheurs ont contourné le problème avec des boucles à retard, afin que leremplace les dimensions spatiales manquantes. Pour cela, un nœud unique va recevoir sa propre information avec un retard pour la démultiplier dans le temps, puis va la retraiter et la renvoyer en boucle à l'entrée du système. Grâce à des composants mélangeant électronique et optique, en particulier des lasers et desoptiques, le reservoir computing photonique à retard est unde fois plus rapide que le cerveau. Ce système a été testé avec succès en reconnaissance vocale, où il a traité près d'un million de mots par. Ces premiers résultats sont déjà proches de ceux des meilleurs algorithmes des ordinateurs standards. Ce domaine émergeant promet des machines à la rapidité, à l'et au pouvoir calculatoire supérieurs,en pouvant tenir à terme dans une puce optoélectronique.High-Speed Photonic Reservoir Computing Using a Time-Delay-Based: Million Words per Second ClassificationLaurent Larger, Antonio Baylón-Fuentes, Romain Martinenghi, Vladimir S. Udaltsov, Yanne K. Chembo, and Maxime JacquotPhys. Rev. X (2017)Laurent Larger – Femto-ST