Ça chauffe au Pôle Sud d'Encelade !

"Rayures du tigre au Pôle Sud d'Encelade". La région étudiée est indiquée par la bande de couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour...)

Au cours de la dernière décennie, la mission internationale de Cassini a révélé une intense activité au Pôle Sud de la lune glaciale de Saturne, Encelade, avec des fractures chaudes qui dégagent des jets riches en eau qui font allusion à une mer souterraine. Une nouvelle étude internationale, pilotée par des scientifiques du Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales et comprenant des chercheurs du LESIA et du Laboratoire degéodynamique de Nantes , basée sur des observations par micro-ondes de cette région, montre que laest plus chaude que prévu juste quelques mètres sous saglacée. Ces résultats ont été publiés dans Nature Astronomy, le 13 mars 2017.Encelade, petite lune de Saturne, est l'un des corps les plus actifs du. En 2005, lacapturait pour la première fois en images des panaches s'échappant du, de quatre failles profondes, anormalement chaudes d'après lade Cassini et informellement baptisées "rayures du".Ces jets de(composés essentiellement ded'mais aussi dede sels de sodium) ont vraisemblablement pour source un réservoir d'eausouterrain que les frictions deexercées par Saturne empêcheraient de geler. Toutes les conditions favorables à latelle que nous la connaissons pourraient être réunies au niveau du plancher de cetet c'est la raison pour laquelle Encelade fait l'd'une attention si particulière. Il y a encore quelques, on pensait l'océan liquide d'Encelade enfoui sous plusieurs dizaines dede glace. Cependant en juin dernier une étude menée en collaboration entre Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes et l'de Prague avançait pour la première fois l'idée d'une couche de glace fine au niveau du Pôle Sud.Depuis le 13 mars 2017 avec la publication dans Nature Astronomy l'analyse d'une des rares observationsd'Encelade apporte de nouveaux arguments en faveur de cette hypothèse. Cetteeffectuée par le Radar/radiomètre de Cassini a, en effet, révélé des anomalies thermiques qui n'avaient pas été décelées jusque-ici dans l'infrarouge et suggère que les premiers mètres du sous-sol dele Pôle Sud d'Encelade (et non seulement les "rayures du tigre") sont anormalement chauds, renforçant l'idée que l'océan liquide ne pourrait être qu'à quelques kilomètres sous la surface gelée dudans cette région.L'micro-onde d'Encelade implique, en outre, que d'autres failles du Pôle Sud sont actives (ou l'étaient dans untrès "récent") même si elles ne sont pas actuellement sources de jets.