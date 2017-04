GBAR: une étape de plus dans l'exploration de l'antimatière



Installation du linac de GBAR dans sa casemate de radioprotection (La radioprotection désigne l'ensemble des mesures prises pour assurer la protection de l'homme et de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants.)

L'absence d'antimatière dans l'Univers compte parmi les énigmes que s'efforce de résoudre la physique. De nombreuses expériences étudient cette question en recherchant des asymétries entre les particules et les antiparticules correspondantes.GBAR (), nouvelle expérience basée au CERN, s'apprête à en explorer un des aspects: l'effet de lasur l'. Il existe, certes, des théories prédisant un comportement conforme ou non à celui de la, mais on ne dispose pas encore de résultat expérimental concluant à cet égard.GBAR mesurera l'effet de la gravité sur lesd'antihydrogène. Située dans le hall du Décélérateur d'antiprotons (AD), l'expérience GBAR est la première d'unde cinq expériences qui seront reliées au nouvel anneau de décélération ELENA. L'expérience a installé, le 1^er mars, son premier élément: un accélérateur linéaire. Contrairement à ce qui se passe dans le complexe du LHC, où les accélérateurs sont très longs et les particules très accélérées, dans le cas de l'antimatière, il s'agit, avec l'AD, de machines de petitequi ralentissent les particules autant que possible. L'accélérateur linéaire de GBAR ne fait qu'1,2de long et servira à produire les positons, équivalent dans l'antimatière des électrons.L'expérience utilisera des antiprotons fournis par ELENA et des positons créés par l'accélérateur linéaire pour produire des ions d'antihydrogène. Ceux-ci sont constitués d'un antiproton et de deux positons, et sont donc chargés positivement, ce qui les rend nettement plus faciles à manipuler. Au moyen de lasers, leursera ramenée à un demi-mètre par, ce qui permettra de les conduire jusqu'à un. Puis, alors qu'ils sont piégés par un, ils seront, par, privés de l'un de leurs positons, ce qui les transformera en atomes, électriquement neutres. La seules'exerçant sur eux à ce moment-là sera la gravité, et ils pourront faire une chute de 20 centimètres, pendant laquelle les chercheurs observeront leur comportement.Les résultats pourraient s'avérer très importants. Comme l'explique Patrice Pérez, porte-parole de GBAR : " LCinq autre expériences sont installées auprès du Décélérateur d'antiprotons, dont deux, AEGIS et ALPHA, étudient aussi l'effet de la gravité sur l'antimatière.